Odchod Sojky byl šok, říká Horejš. Hradec obhlíží složitý trh, prodávat dál nechce

Radomír Machek
  13:00
O příchodech hráčů určitě ještě nebylo řečeno poslední slovo. I proto, že některé odchody, jež trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš musel skousnout před startem přípravy, pro něj nebyly z nejpříjemnějších. „Hlavně ten zatím poslední. Byl to šok,“ přiznává bez vytáček kouč, jenž se svým týmem i přes řadu zraněných skončil na podzim v lize na sedmém místě se slušnou nadějí prodrat se pro nadstavbovou část sezony do skupiny o titul.
Trenér David Horejš na tiskové konferenci FC Hradec Králové. | foto: FC Hradec KrálovéČTK

Šlo o odchod Alexandra Sojky, u kterého Plzeň uplatnila klauzuli o zpětném odkupu. Jak rychlé to bylo?
Hodně. V neděli jsme měli sezení s celým realizačním týmem a s Petrem Pojezným (sportovní ředitel klubu – pozn. autor), kde jsme dolaďovali detaily následujícího dne, kdy se hráči měli sejít na testování. Když jsme se rozcházeli, dostali jsme telefonickou zprávu, že Plzeň uplatňuje výstupní klauzuli a že Saša v Hradci končí. Opravdu šok, ale smlouva byla takto nastavená, nemohli jsme s tím nic dělat.

Plzeň si koupila zpátky Sojku z Hradce, novým gólmanem je Ťapaj z Ružomberoku

Nebyl to první nečekaný odchod, u Toma Slončíka a Jakuba Elbla jejich kluby také využily klauzuli o předčasném ukončení hostování, ačkoliv bylo domluveno na celou sezonu. Jak celou situaci přijímáte?
Že nám odešli tři klíčoví hráči, kteří výrazně zvyšovali kvalitu naší hry. U Toma Slončíka jsme na tuto variantu byli připraveni, jeho výkony byly velmi dobré a už v průběhu sezony přišla informace, že si ho budou stahovat. Kubu Elbla si Olomouc stáhla během dovolené, u něj jsme mnohem víc doufali, že do léta zůstane. O Sojkovi už byla řeč. Nám teď nezbývá nic jiného než pracovat na tom, abychom tyto hráče dokázali nahradit.

Jako první zatím přišli útočník Marko Regža, který už je hráčem klubu, a stoper Viktor Zentrich, který je na zkoušce. Co od nich očekáváte?
Marka jsme měli vyhlédnutého už v průběhu sezony a byli jsme s ním v kontaktu. Hlavním důvodem bylo, že jsme hledali útočníka do pokutového území, který umí zakončit. Tento typ hráče nám chyběl. V Rize hrál poháry, měl velmi dobrou produktivitu.

Marko Regža na počátku hradecké zimní přípravy.

Konečně útočník, který bude střílet hodně gólů?
Víme sice, že česká liga je specifická, ale věříme, že své návyky dokáže přenést i do ní. Je v ideálním fotbalovém věku, chce na sobě pracovat a udělat ve své kariéře další krok dopředu. Adaptace na prostředí a soutěž potřeba bude, ale už podle prvních tréninků věřím, že to pro Hradec bude dobrý přestup.

A obránce Zentrich?
Je na třítýdenní zkoušce. Vyrůstal v Německu, prošel tamní školou, naposledy hrál v Unterhachingu. Zabrzdilo ho zranění, po kterém byl bez smlouvy, v tréninku zatím vypadá velmi dobře. Je to stoper, který může hrát uprostřed i na kraji obrany, má kvalitní rozehrávku a herní inteligenci. Tím splňuje požadavky, které na tento post máme. Rozhodnou přípravné zápasy, proto chceme, aby s námi odjel na soustředění do Turecka.

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Tento pro klub hektický úkol má nově na starosti Petr Pojezdný, po osmi letech nový sportovní ředitel hradeckého klubu...
Byl to pro něj složitý začátek. Hned musel řešit odchody několika klíčových hráčů, jež vyplývaly z jejich smluv. Teď se každý den bavíme o tom, jak tým posílit, protože chceme zůstat konkurenceschopní a navázat na minulou sezonu. Víme, že trh je složitý, ale máme vytipované hráče a věřím, že se nám další přestupy podaří dotáhnout.

Změnil se s novými majiteli a s novým sportovním ředitelem přístup klubu k zahraničním hráčům, kterých má Hradec nejméně v lize?
Na tom se pracuje. Jedním z cílů nového vedení je vybudovat skautské oddělení a systematický monitoring hráčů. V tomto směru byl Hradec na začátku, ale věřím, že za půl roku nebo rok budeme úplně jinde. Přivedli jsme v létě Mika (van Buren), nyní Marka a věřím, že na ně navážou další kvalitní zahraniční hráči. Jde o proces, který chce čas.

Může klub v současnosti vyloučit prodej dalších klíčových hráčů? Zájem prý je například o stopera Čiháka.
Chceme být konkurenceschopní, proto teď rozhodně nemáme v plánu prodávat další hráče. Po odchodech Slončíka a Sojky by to nebylo správné. Musela by přijít opravdu mimořádná nabídka, přesto jsme se s vedením klubu shodli, že v tuto chvíli nepřipadá jeho odchod v úvahu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta pouští útočníka Millu a dotahuje Peruánce

Na podzim hlavně v jeho závěru vám chyběla řada klíčových hráčů kvůli zranění, co s tím?
Snažíme se zlepšit podmínky, které by zraněním předcházely, hlavně pro regeneraci či monitoring zátěže. Některým zraněním je možné předejít, některým ne. Když dostane hráč ránu do hlavy, s tím těžko něco uděláte. Víme ale, že se chceme posunout, jsem přesvědčený, že kdybychom měli v závěru sezony k dispozici všechny hráče, mohly být výsledky lepší.

Jak zatím probíhá příprava na jarní část, která začne už na konci tohoto měsíce?
V pondělí jsme měli testy tady v Hradci Králové a celý tento týden se připravujeme doma. Tréninky na hřišti i běžecká zátěž v terénu. Příští týden bychom ve středu měli odletět na soustředění do Turecka, kde nás čekají tři přípravné zápasy.

Vzhledem k aktuálnímu počasí na to asi čekáte hodně netrpělivě...
Že tam můžeme odjet, jsme hodně rádi, podmínky tady jsou v zimním období složitější a počasí nás opravdu limituje. Příprava není dlouhá a je specifičtější než v minulých letech, ale myslím, že ji máme dobře nastavenou.

Mluvil jste o tom, že klub jedná o příchodu nových hráčů, kolik by jich s vámi do Turecka mělo odletět?
Doufám, že minimálně jeden, o kterého stojíme a jednáme s ním intenzivně. Pro nás je také hodně důležité, aby byli všichni stávající hráči zdraví a odletěli jsme v plné síle.

Jarní část sezony začíná už za několik týdnů. Vy máte po podzimu dobrou výchozí pozici, jaké jsou vaše ambice pro její druhou část?
Nechci na jedné straně létat v oblacích a na druhé odpovídat alibisticky. Ukázali jsme, že máme kvalitu a potenciál,ale musíme se zlepšit v konkrétních věcech. Musíme odstranit chyby, které nás srážely, například zbytečná vyloučení. Máme prostor se posunout a uděláme všechno pro to, abychom ho využili.

