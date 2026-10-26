Fotbalový Hradec doma trpí. Kouč Horejš: Na tohle jsme nebyli zvyklí

„Na tohle jsme tady zvyklí nebyli,“ posteskl si po porážce 1:2 s Jabloncem David Horejš, kouč hradeckého mužstva.
Východočeši navázali na nepodařené zápasy s Teplicemi (0:2) a s brněnským Artisem (2:4). Ligový zápas na domácím stadionu naposledy vyhráli před téměř dvěma měsíci, když na začátku září slavně zdolali pražskou Spartu.
Od té doby nic. „Někdy takové období přijde. Před ním jsme byli zvyklí tady doma hrát na nulu, uměli jsme zápas kontrolovat,“ připomněl kouč Horejš mimo jiné skutečnost, že v oněch třech zmíněných prohraných domácích utkáních jeho tým dostal osm gólů.
Řadu z nich pro něj spíše nepochopitelných. „To, jaké góly teď dostáváme, mě hodně mrzí, tohle jsem ještě nezažil. Jak s Teplicemi, tak s Artisem po vlastním gólu, dneska vlastně také, to jsou rány do zad.“
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V zápise o utkání s Jabloncem sice žádná hradecká vlastní branka uvedena nebude, ale hlavně první trefa do této kolonky vlastně patří. V úvodním poločase, ve chvíli, kdy za sebou Hradec měl slušný vstup do zápasu, si totiž v hlavičkovém souboji stoper Petrášek nepohlídal míč a nechal ho spadnout na ruku. Jasný pokutový kop.
A druhý gól? Na ten Nebylovi, střelci první branky Jablonce, Hradečtí nechtěně přihráli. „Góly, které dostáváme, jsou hloupé a obrovsky nás sráží. Navíc jsme teď v situaci, kdy takové dostávat nesmíme,“ soudí kouč.
Nejde ale jen o inkasované branky. Hradci hodně chybí také ty vstřelené. Přitom právě Jablonci jich mohl dát několik a výsledek mohl být v jeho prospěch.
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Jenomže Slončík nejprve v jasné šanci trefil tyč, poté ve své druhé ani netrefil míč a podobně se vedlo i jeho spoluhráčům. „Směrem dopředu není naše hra vůbec nic. Nebo hodně málo. Máme sice územní převahu, kombinujeme, ale všechno jen po pokutové území. Obehraná písnička z předchozích zápasů. Sice nastřelíme tyč, ale je to málo,“ mrzí Horejše.
Patrné to bylo už v prvním poločase do doby, než Hradec dostal první gól. „Náš vstup do zápasu špatný nebyl, byli jsme lepším týmem, ale tak, jak jsme do toho vstoupili, musíme doma vytěžit víc,“ poznamenal.
Střídající hru oživili, Čvančara snížil a téměř vzápětí Umar poslal míč do branky Jablonce podruhé. Jenomže v souboji s brankářem Jablonce měl smůlu, míč mu ve výskoku před cestou do branky spadl na ruku. „Teď se od nás bohužel asi odvrátilo takový to potřebný nechci snad říct štěstí, ale do branky nám to nepadne,“ posteskl si hradecký kouč.
A do toho ještě mrzutost s dalším zraněním kapitána Daridy, jenž hřiště FINEP Arény opustil na nosítkách. A před sebou mají zápasově vydatný týden. Už ve středu zápas MOL Cupu v Prostějově a v neděli další ligový v Mladé Boleslavi.