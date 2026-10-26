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Chance Liga 2026/2027

Fotbalový Hradec doma trpí. Kouč Horejš: Na tohle jsme nebyli zvyklí

Radomír Machek
  7:30
Jablonecký Filip Novák sráží ve skluzu míč před Tomášem Čvančarou z Hradce.

Jablonecký Filip Novák sráží ve skluzu míč před Tomášem Čvančarou z Hradce. | foto: ČTK

Hradečtí Tomáš Petrášek a Tomáš Čvančara.
Jakub Uhrinčať nahání jabloneckého Garanga Kuola.
Hradecký trenér David Horejš reaguje v zápase se Slavií.
Zraněný Vladimír Darida z Hradce Králové leží na trávníku.
5 fotografií
Tahle nepříjemná série už musí hodně mrzet a nahlodávat sebevědomí. Fotbalisté Hradce Králové v posledních týdnech ztratili jistotu, která jim řadu měsíců dodávala klid a potřebné body. V domovské FINEP Aréně opět prohráli. V ligové soutěži potřetí v řadě.

„Na tohle jsme tady zvyklí nebyli,“ posteskl si po porážce 1:2 s Jabloncem David Horejš, kouč hradeckého mužstva.

Východočeši navázali na nepodařené zápasy s Teplicemi (0:2) a s brněnským Artisem (2:4). Ligový zápas na domácím stadionu naposledy vyhráli před téměř dvěma měsíci, když na začátku září slavně zdolali pražskou Spartu.

Od té doby nic. „Někdy takové období přijde. Před ním jsme byli zvyklí tady doma hrát na nulu, uměli jsme zápas kontrolovat,“ připomněl kouč Horejš mimo jiné skutečnost, že v oněch třech zmíněných prohraných domácích utkáních jeho tým dostal osm gólů.

Řadu z nich pro něj spíše nepochopitelných. „To, jaké góly teď dostáváme, mě hodně mrzí, tohle jsem ještě nezažil. Jak s Teplicemi, tak s Artisem po vlastním gólu, dneska vlastně také, to jsou rány do zad.“

Chance Liga 2026/27

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V zápise o utkání s Jabloncem sice žádná hradecká vlastní branka uvedena nebude, ale hlavně první trefa do této kolonky vlastně patří. V úvodním poločase, ve chvíli, kdy za sebou Hradec měl slušný vstup do zápasu, si totiž v hlavičkovém souboji stoper Petrášek nepohlídal míč a nechal ho spadnout na ruku. Jasný pokutový kop.

A druhý gól? Na ten Nebylovi, střelci první branky Jablonce, Hradečtí nechtěně přihráli. „Góly, které dostáváme, jsou hloupé a obrovsky nás sráží. Navíc jsme teď v situaci, kdy takové dostávat nesmíme,“ soudí kouč.

Nejde ale jen o inkasované branky. Hradci hodně chybí také ty vstřelené. Přitom právě Jablonci jich mohl dát několik a výsledek mohl být v jeho prospěch.

Darida skončil v nemocnici. Když se něco kazí, tak se vší parádou, smutnil Horejš

Jenomže Slončík nejprve v jasné šanci trefil tyč, poté ve své druhé ani netrefil míč a podobně se vedlo i jeho spoluhráčům. „Směrem dopředu není naše hra vůbec nic. Nebo hodně málo. Máme sice územní převahu, kombinujeme, ale všechno jen po pokutové území. Obehraná písnička z předchozích zápasů. Sice nastřelíme tyč, ale je to málo,“ mrzí Horejše.

Patrné to bylo už v prvním poločase do doby, než Hradec dostal první gól. „Náš vstup do zápasu špatný nebyl, byli jsme lepším týmem, ale tak, jak jsme do toho vstoupili, musíme doma vytěžit víc,“ poznamenal.

Hradecký trenér David Horejš reaguje v zápase se Slavií.

Střídající hru oživili, Čvančara snížil a téměř vzápětí Umar poslal míč do branky Jablonce podruhé. Jenomže v souboji s brankářem Jablonce měl smůlu, míč mu ve výskoku před cestou do branky spadl na ruku. „Teď se od nás bohužel asi odvrátilo takový to potřebný nechci snad říct štěstí, ale do branky nám to nepadne,“ posteskl si hradecký kouč.

A do toho ještě mrzutost s dalším zraněním kapitána Daridy, jenž hřiště FINEP Arény opustil na nosítkách. A před sebou mají zápasově vydatný týden. Už ve středu zápas MOL Cupu v Prostějově a v neděli další ligový v Mladé Boleslavi.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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