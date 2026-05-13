Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Radomír Machek
  22:11
Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak Slavia drtí v cestě za titulem právě jejich předchozí přemožitele. To vše je výrazně posouvá do pohárové Evropy, byť na definitivní potvrzení si musejí ještě počkat. I přesto, že mají jistou nejhůře pátou pozici, nejlepší umístění v samostatné české lize.
Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem. | foto: ČTK

Hráči Hradce Králové při rohovém kopu.
Daniel Trubač z Hradce Králové padá po souboji s libereckým Stránským.
Liberecký gólman Ivan Krajčírik diriguje spoluhráče.
Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.
14 fotografií

„Věřím, že to dotáhneme. Pro nás je už úspěchem, že o tom můžeme uvažovat,“ netají nadšení z ligového vývoje kouč David Horejš.

Jste hodně blízko, co tomu říkáte?
Že nad tím raději nechci přemýšlet. Věřím, že to dotáhneme třeba i s přispěním Jablonce v poháru. Nás ale čekají dva těžké zápasy, s nejlepšími týmy soutěže. Věřím, že to dopadne, všichni si to zaslouží.

Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Jak vám zní spojení Hradce s evropskými poháry?
Od té doby, co jsem sem přišel, klub se k tomu posunul. Už v první sezoně jsme o Evropu hráli a ztratili ji s Mladou Boleslaví až v posledním zápase. Loni jsme střední skupinu vyhráli, ale o pohár nešlo, teď to snad dotáhneme. Podle mě je to výsledek dlouhodobé práce, kterou tady všichni odvádí. Hradec a Evropa se poslouchá skvěle, jsou to příjemné emoce. Když jsem sem přišel, něco podobného mě ani nenapadlo a dnes máte tabulku, ve které jsou Slavia, Sparta, Plzeň a pak už Hradec. Kdyby mi to někdo řekl ještě před dvěma měsíci, odpověděl bych mu, ať si dá hadr na hlavu.

Nejhůře páté místo máte jisté. To evropské poháry přinese v případě, že Jablonec za týden právě v Hradci vyhraje MOL Cup. Jak moc mu budete fandit?
Asi ano, nebudu lhát, že ne. Navíc tam ještě hraje spousta kluků, které jsem tam trénoval. Jak jsem říkal, věřím, že se do Evropy dostaneme. My ale máme možnost si to uhrát sami, což je obrovská výhoda.

Hradec na domácím stadionu s Libercem už dlouho nevyhrál. Co pro vás vítězství po předchozích deseti nezdarech znamená?
Nejvíc mě těší naše hra ve druhém poločase, protože v Jablonci jsme zápas ve druhé půli ztratili naší pasivitou. Teď jsme ho měli pod kontrolou a já si moc cením, jak jsme k výhře došli. Limitovaly nás karty a zranění, ale zvládli jsme to, pro Hradec obrovský úspěch.

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

V neděli přijede Slavia, která už má jistý titul. Další výhoda podle vás?
To ne, nemyslím si totiž, že by do toho nešla naplno. Pro mě je důležité, že náš čekají ještě dva těžké zápasy, proto teď musíme dát kluky dohromady. Máme problémy s marodkou, někteří hráči vypadli. Vrátí se třeba Kučera, ale na druhé straně Darida hraje s velkým sebezapřením. Musíme si to uhrát sami a nevěřím, že Slavie něco vypustí, spíš naopak. Výhrou nad Libercem jsme si ale vytvořili nějaké možnosti.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

ONLINE: Aston Villa - Liverpool 3:1. Domácí dávají další gól a přibližují se Lize mistrů

Sledujeme online
Hráči Aston Villy slaví gól proti Liverpoolu.

Oba týmy potřebují tři body, aby měli jistotu, že se umístí v nejlepší pětce a tím si zajistí účast v Lize mistrů. Aston Villa hostí v páteční předehrávce 37. kola fotbalové Premier League Liverpool,...

15. května 2026  20:50,  aktualizováno  22:33

Trenér Koubek přišel o věkový primát MS. Curacao opět převzal 78letý kouč Advocaat

Trenér Dick Advocaat sleduje utkání Eredivisie.

K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil...

15. května 2026  19:27

Solbakken trpí roztroušenou sklerózou. Mou kariéru neovlivní, říká bývalý sparťan

Markus Solbakken v dresu Sparty.

Loňské jaro strávil na hostování v italské Pise, načež ho fotbalová Sparta prodala dánskému Aarhusu. Tam ale norský záložník Markus Solbakken od půlky prosince nenastoupil k jedinému zápasu. Teď...

15. května 2026  16:24

Trenér ho nedal do základu, fanoušci pak Mbappého vypískali. Jsem zvyklý, opáčil

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.

Neprožil příjemný večer. Utkání začal na lavičce a když pak 20 minut před koncem přišel do hry, stadion Santiaga Bernabéu ho hlasitě vypískal. „Tohle se mi už stalo v kariéře několikrát. Jsem na to...

15. května 2026  15:15

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla...

15. května 2026  13:25

Juroška přesunu o ligu níž nelituje. O Brnu říká: V kabině není žádný rušivý element

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Po kapitánovi Stanislavu Hofmannovi je nejzkušenějším v kádru. Pravý bek Jan Juroška má doma svůj dres národního týmu, který ale nikdy neoblékl, a v pomyslném kariérním šuplíku 170 startů v první...

15. května 2026  11:50

Za Union už ne. Král po sezoně německý klub opustí, vyprší mu smlouva

Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid.

Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.

15. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:27

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro...

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

15. května 2026  10:06

Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...

14. května 2026  17:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz...

14. května 2026  16:46

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.