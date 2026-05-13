Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

„Věřím, že to dotáhneme. Pro nás je už úspěchem, že o tom můžeme uvažovat,“ netají nadšení z ligového vývoje kouč David Horejš.
Jste hodně blízko, co tomu říkáte?
Že nad tím raději nechci přemýšlet. Věřím, že to dotáhneme třeba i s přispěním Jablonce v poháru. Nás ale čekají dva těžké zápasy, s nejlepšími týmy soutěže. Věřím, že to dopadne, všichni si to zaslouží.
Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě
Jak vám zní spojení Hradce s evropskými poháry?
Od té doby, co jsem sem přišel, klub se k tomu posunul. Už v první sezoně jsme o Evropu hráli a ztratili ji s Mladou Boleslaví až v posledním zápase. Loni jsme střední skupinu vyhráli, ale o pohár nešlo, teď to snad dotáhneme. Podle mě je to výsledek dlouhodobé práce, kterou tady všichni odvádí. Hradec a Evropa se poslouchá skvěle, jsou to příjemné emoce. Když jsem sem přišel, něco podobného mě ani nenapadlo a dnes máte tabulku, ve které jsou Slavia, Sparta, Plzeň a pak už Hradec. Kdyby mi to někdo řekl ještě před dvěma měsíci, odpověděl bych mu, ať si dá hadr na hlavu.
Nejhůře páté místo máte jisté. To evropské poháry přinese v případě, že Jablonec za týden právě v Hradci vyhraje MOL Cup. Jak moc mu budete fandit?
Asi ano, nebudu lhát, že ne. Navíc tam ještě hraje spousta kluků, které jsem tam trénoval. Jak jsem říkal, věřím, že se do Evropy dostaneme. My ale máme možnost si to uhrát sami, což je obrovská výhoda.
Hradec na domácím stadionu s Libercem už dlouho nevyhrál. Co pro vás vítězství po předchozích deseti nezdarech znamená?
Nejvíc mě těší naše hra ve druhém poločase, protože v Jablonci jsme zápas ve druhé půli ztratili naší pasivitou. Teď jsme ho měli pod kontrolou a já si moc cením, jak jsme k výhře došli. Limitovaly nás karty a zranění, ale zvládli jsme to, pro Hradec obrovský úspěch.
V neděli přijede Slavia, která už má jistý titul. Další výhoda podle vás?
To ne, nemyslím si totiž, že by do toho nešla naplno. Pro mě je důležité, že náš čekají ještě dva těžké zápasy, proto teď musíme dát kluky dohromady. Máme problémy s marodkou, někteří hráči vypadli. Vrátí se třeba Kučera, ale na druhé straně Darida hraje s velkým sebezapřením. Musíme si to uhrát sami a nevěřím, že Slavie něco vypustí, spíš naopak. Výhrou nad Libercem jsme si ale vytvořili nějaké možnosti.