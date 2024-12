Vítězství na závěr. Slušný podzim, potěšilo hradeckého kouče Horejše

Pětadvacet bodů a místo v horní polovině tabulky je něco, co bude v Hradci přijímáno s povděkem. I přesto, že ne vše se na podzim povedlo podle představ.

„Podzim byl hodně slušný. Do sezony jsme šli s tím, že navážeme na vysokou laťku z loňska, což se nám podařilo,“ je přesvědčený trenér hradeckého mužstva David Horejš, „na některých věcech ale musíme zapracovat.“

Při pohledu na vaše podzimní skóre, které říká, že máte průměr vstřelených branek na zápas pod jednu, je asi jasné na čem. Souhlasíte?

Větší produktivita je určitě jednou z věcí. Je sice pozitivní, že si šance vytváříme, ale musíme je proměňovat.

Hodně bodů vám také vzaly červené karty, hned několik zápasů jste odehráli dlouhou dobu jen v deseti. Co s tím?

Souhlasím, že je to pro nás důležité téma. Jsme tým, který patří k nejméně faulujícím, ale zároveň máme nejvíc červených karet. Budeme s hráči mluvit o tom, jak lépe zvládat situace. Třeba naposledy s Filipem Čihákem. Takový faul, jaký udělal ve 40. minutě, si nemůžeme dovolit. Záchrannou brzdu je možné použít pět minut před koncem celého zápasu, ale ne v této fázi. Připravuje nás to o šanci bojovat o lepší výsledek.

Zápas na Dukle vám ale náladu určitě spravil. Jak jste ho viděl?

Hlavně mě těší, že jsme výkonem navázali na poslední dvě utkání. Na Bohemce nám to přineslo tři body, s Baníkem bohužel ne, i když výkon byl dobrý. Myslím si, že první poločas byl z naší strany opravdu výborný, byli jsme jednoznačně lepší, dali dvě branky a vytvořili si řadu dalších příležitostí. První poločas tak určil ráz celého utkání.

Druhý byl také chvíli podobný, ale závěr pro vás byl těžší. Proč?

O přestávce jsme hráče nabádali, aby pokračovali ve stejném tempu. Bohužel Dukla po snížení ožila, střídáním, po kterém přišel Kuba Hora, hru zjednodušila a začaly létat dlouhé míče do našeho pokutového území. Na konci jsme trochu znervózněli, protože se nám nepodařilo odskočit na 3:1, ačkoliv jsme měli jasnou šanci. Myslím si ale, že jsme si za celý průběh zápasu tři body zasloužili. První poločas, kde jsme dominovali, byl klíčový.

Hodně vás potěšil?

Bylo to zásadní. Poslední tři utkání nám herně vyšla. Ať už to bylo na Bohemce, doma s Baníkem nebo nyní na Dukle. Dobrý vstup do utkání byl náš cíl, což se povedlo. Dali jsme dva krásné góly a první půle určila ráz zápasu.

Střelci obou vašich gólů dali své první v této sezoně, co na to říkáte?

Že z toho z toho mám radost. Vašek Pilař prožívá složitou sezonu. Nejdřív se zranil, pak dostal červenou kartu a znovu stál. Krásné zakončení těžkého podzimu důležitým gólem. Byla to krásná trefa a odměna za jeho práci.

Oba góly jste vstřelili po akcích z křídelních prostorů. Součást taktiky?

Ano, připravovali jsme se na to. Věděli jsme, že křídelní prostory mohou být volné, a ukazovali jsme hráčům, jak toho využít. Kluci to v první půli plnili výborně. Byli jsme silní na míči, dobře jsme si připravovali akce a vytvářeli přečíslení. Je to důkaz, že jdeme správnou cestou.

Na Julisce vám vaši fanoušci připravili téměř domácí prostředí. Je to hodně velká podpora a pomoc?

Podporují celou sezonu. Doma i venku. Byli opravdu skvělí a vytvořili nám domácí prostředí. Jsme jim za to nesmírně vděční a vážíme si jejich podpory. Věřím, že i oni si užili výhru a že budou stát za námi i na jaře.