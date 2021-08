Musíme zvýšit agresivitu, velí budějovický kouč. Stále čeká na Pennera

„Na velké soudy je zatím brzy. Máme na čem pracovat, naše hra by měla vypadat jinak. Na druhou stranu jsme předvedli i slušné věci. Výkony jsme si rozebrali. Mužstvo má na to, aby se zlepšilo,“ má jasno trenér David Horejš.



Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava V sobotu od 16.00 ONLINE

Matná ofenziva, slabý střed hřiště. To jsou zatím asi největší trable. Vždyť Jihočeši mají jen 15 střel za dva zápasy, méně zapsal jen Liberec. Budějovičtí zároveň vyhráli pouze 43 procent osobních soubojů, nejméně ze všech ligových celků.

„Chybí nám větší agresivita a vůle po vítězství. Nemáme odražené míče, prohráváme souboje. Někdy to může být i delší proces, ale pracujeme na tom,“ ujišťuje kouč.

Naopak jistá se zatím zdá být obrana. Čtyřka vedená kapitánem Martinem Králikem funguje spolehlivě a inkasovala za dva duely jen jednou. „Odbránili jsme centrované míče, uhráli řadu standardních situací. Přitom hlavně Slovácko je v nich silné. S tím jsme zatím celkem spokojení, ale defenziva je otázkou celého týmu a i tam máme rezervy. Celkově je znát, že v sestavě máme až pět nových hráčů,“ objasňuje.

Ke čtyřem posilám v základní jedenáctce z prvního duelu se na Slovácku přidal i Martin Sladký. Většina z nováčků však zatím zůstává za očekáváním. „Nemají žádnou dobu hájení. Jsou to zkušení hráči, ale každý od nich hned čekal velké věci, o to mají pozice těžší. Všichni už nám určitým způsobem pomohli, ale musí mít čas se sehrát. Třeba Martin Sladký se vrací po zranění, nastoupil neplánovaně, ale jeho výkon v zápase na Slovácku rostl,“ shrnuje.

Sladkého start plynul ze zranění Lukáše Skovajsy na předzápasovém tréninku. Slovenský bek včera podstoupil magnetickou rezonanci. Pokud by vyšetření potvrdilo natržený sval, čeká ho delší pauza. Každopádně se tím odkládá případný odchod Pavla Nováka.

Brzy by se naopak mohl budějovický kádr rozrůst o jedno jméno. S týmem nadále trénuje mladý odchovanec Nicolas Penner, který by mohl podepsat kontrakt. Věc nyní brzdí hlavně lehké zranění 20letého fotbalisty. „Čekáme, jak se rozhodne. Nabídku od nás dostal. Věřím, že i on by u nás chtěl působit. Snad se k nám po doléčení zranění připojí definitivně,“ přeje si Horejš.



Pro zítřejší souboj s ostravským Baníkem ještě Penner k dispozici určitě nebude. Zejména v ofenzivní části se však dají očekávat změny v sestavě. „Máme v mužstvu konkurenci, takže je to možné. Vnímáme i silné a slabší stránky soupeře, tomu uzpůsobíme sestavu. Každý hráč musí v zápase i na tréninku potvrzovat, že do základu patří,“ zdůrazňuje.

Dynamo čeká těžký soupeř. Ostrava v létě dobře doplnila kádr, slovenský forvard Ladislav Almási a stoper David Lischka vlétli rovnou do základní sestavy. Na úvod sice Baník padl v Jablonci 0:1, naposledy však rozstřílel doma Zlín 5:1, když bylo hotovo prakticky za poločas. „Mají vysoké ambice. Ustálila se jim osa týmu a doplnili ho hladoví hráči, kteří zapadli do herního stylu. To je pro trenéra vždy výhoda. Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů,“ uvědomuje si trenér Budějovic.

Jihočeši však předem nic nevzdávají. Na favorita se důkladně připravují a pokusí se ho překvapit. K tomu bude třeba zlepšený výkon, podobně jako v minulé sezoně, kdy doma ostravský tým porazili 1:0 a na jeho hřišti remizovali 2:2. „Bilance a vzájemné zápasy se nedají brát. Oba celky už jsou úplně jiné, minulost je pryč. Doma chceme uspět, rozhodovat budou detaily,“ myslí si 44letý kouč.

Souboj s Baníkem zároveň slibuje výbornou atmosféru, na jih Čech se chystají až čtyři stovky ostravských fanoušků. Utkání stejných týmů bylo zároveň tím posledním, které se odehrálo bez opatření před vypuknutím pandemie na jaře minulého roku. Tehdy hosté na Střeleckém ostrově před necelými šesti tisíci diváků vyhráli 2:0 v přímém souboji o čtvrté místo. „Dařilo se nám, před tím jsme na jaře neprohráli a stadion byl skoro plný. Věřím, že lidé přijdou i teď. Těšíme se na výbornou kulisu, snad fanoušky potěšíme,“ zve Horejš.

Diváci musí před vstupem prokázat bezinfekčnost. Klub nabízí před duelem možnost testování od 12 hodin za východní tribunou.