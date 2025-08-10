Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Pak jeho svěřenci v derby s Pardubicemi o vedení přišli. A kdyby před dalším gólem nezasáhl pardubický Krobot míč v pokutovém území rukou, patrně by v té době už jen úporně bránící Hradec stál před druhou domácí prohrou sezony. Nakonec bral remízu 1:1.
Hodně velké zklamání?
Mrzí mě to hlavně kvůli lidem. Přijde jich přes osm tisíc a nechtějí vidět Hradec, aby se tady bránil v deseti.
Co s tím?
Sice nerad mluvím špatně o hráčích, vážím si jich, vím, jak těžký dneska fotbal je, ale tohle se nemůže stát. Máme zápas pod kontrolou, vedeme 1:0, chceme utkání zvládnout, ale my to vyrovnání soupeři nabídneme. Vždyť ani nešlo o vyloženou šanci. Dlouhý míč, který dlouho letěl, a my ho máme vlastně na hlavě, ale sehrajeme to tak, že z toho je červená karta, která zápas ovlivní.
|
Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens
Hradci se ale moc nevyvedl ani první poločas. Proč?
Věděli jsme, že nás čeká utkání specifické pro celý region. V prvním poločase se moc líbivý fotbal nehrál, hodně soubojů, hodně nepřesností hlavně z naší strany. Paradoxně se nám podařilo vstřelit branku. Druhý poločas jsme začali líp. Pak přijde moment, který nechápu.
Soupeř vyrovnal a vy jste hráli v deseti, přesto jste mohli jít znovu do vedení.
Bohužel liga je o detailech a my jsme měli dvě stoprocentní šance, ale Van Buren ani Hodek je neproměnili. V tomhle je fotbal krutý, proto musíme bod vzít.
Mick Van Buren na první gól stále čeká, co říkáte na jeho výkony? Nepotřebujete od něj víc?
Ano, ale víme, že kvalitu má. Přišel z polské ligy, která je úroveň pod českou a neabsolvoval s námi přípravu. Věděli jsme, že bude potřebovat nějaký čas, aby se na soutěž znovu adaptoval. Útočníci to nyní mají těžké, v naší hře bylo hodně nepřesností. Na druhou stranu útočník je hodnocený podle toho, kolik gólů dá. A on ty šance měl.
Ve druhém zápase za sebou jste dostali červenou kartu a dlouho hráli v deseti. Něco podobného se vám stalo i v úvodu loňské sezony a přicházeli jste kvůli tomu o body. Co tomu říkáte?
Že mi to také hned naskočilo. Mrzí mě ale spíš, za co ty karty dostáváme. Třeba dneska to byla situace, která šla řešit úplně jednoduše. No a pak hrajeme v deseti, navíc vám ti vyloučení hráči vypadnou na další zápas. Takže to je problém i do budoucna.
Čtyři zápasy, dva body a čekání na výhru, přitom start na Slavii jste měli výborný. Jaká je teď nálada v kabině?
Co si budeme namlouvat, jsme zklamaní. Musíme se z toho zvednout.
Jak?
Samozřejmě základem je disciplína. Tohle se nesmí opakovat. Jsou to věci, které sráží celý tým. Derby je specifické, my to dneska chtěli hodně vyhrát. Říkám hráčům, že se nikdo nebude zítra ptát, jak jsme hráli, ale všichni si budu pamatovat výsledek. Z dneška si budou pamatovat to, že jsme hráli v deseti a že jsme zápas nezvládli.
Co herní stránka, která moc nefungovala? Fanoušci dávali najevo nespokojenost.
Chtěli jsme hrát jinak, prezentovat se jinak. Vím, že derby jsou specifická. Bylo to moje čtvrté, ve všech předcházejících jsme byli jednoznačně fotbalovější, proto jsme je ovládli. Dneska tomu tak nebylo. Cítil jsem z hráčů nervozitu. Přitom tam máme dost zkušených, to je pro mě zatím zklamání.
Pardubice vstřelily druhý gól, který ale nebyl uznaný pro předchozí hraní rukou. Jak moc vám zatrnulo, když se soupeř začal radovat?
Na první pohled jsem viděl, že se tam rukou hrálo, ale pochopitelně člověku zatrne. Spíš mě ale mrzí ty dvě neproměněné šance, které jsme měli předtím, to byly tutovky, které musíme dát.