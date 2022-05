Trenér Horejš opouští Budějovice okamžitě, nahradit by ho měl Weber

O Horejšově konci u ligového týmu Dynama se mluvilo už delší dobu. S majitelem Koubkem sice kouč jednal o nové smlouvě, ale k dohodě nedospěli. Jejich vztah v posledních týdnech byl velice napjatý. „Davidovi jsem oznámil, že bude lepší, když už posledních 14 dní u týmu nebude působit. Pak následuje dovolená. Třeba to přivítá i on při jednání o dalším angažmá,“ uvedl Koubek.

Spolu s Horejšem opustil stadion na Střeleckém ostrově i jeho asistent Jiří Kohout. Majitel oznámil týmu novinku v pondělí ráno před tréninkem. Mužstvo dočasně převezme stávající asistent Jiří Lerch. K ruce bude mít asistenta B týmu a bývalého kapitána prvoligového celku Jiřího Kladrubského.

České Budějovice by podle posledních zpráv měl v příští sezoně vést Jozef Weber, který naposledy působil v Karviné, před tím v Mladé Boleslavi. Ze hry o post kouče už vypadl Erich Brabec, aktuálně to nevypadá ani na vlašimského trenéra Martina Hyského.

Jozef Weber

Nyní už bývalý budějovický trenér Horejš svůj odchod potvrdil po sobotním duelu v Boleslavi. „Příští sezona bude beze mě. Sám za sebe cítím, že ta změna musí přijít,“ uvedl po utkání.

V neděli už společně s vedením Jablonce sledoval ligové utkání s Karvinou. Právě na sever Čech by se z jihu měl přesunout i společně s asistentem Kohoutem. „Nějaká jednání s Jabloncem už byla, to nebudu tajit. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ přidal.

V Českých Budějovicích trénoval 44letý Horejš od října 2015. Jiné trenérské angažmá ve své kariéře zatím nemá.