Budějovický kouč Horejš: Bude těžké zopakovat úspěchy. I kvůli odchodům

I několik desítek hodin po skončení minulé sezony je českobudějovický trenér David Horejš (43 let) plný zážitků. Zároveň ale musí přemýšlet, co dál. Dynamo obsadilo v uplynulé sezoně konečné 9. místo.



Co si z vaší první ligové sezony zapamatujete?

Těch momentů je hodně – moje ligová premiéra, návrat Sivoka s Drobným, do posledního kola jsme bojovali o šestku, po 22. kole jsme byli čtvrtí před Spartou, dva měsíce trvala pauza, pak se hrálo bez diváků. Bylo to divoké.

A taky trochu jako na houpačce.

Rozhodně. Pořád mám před očima, jak jsem šel na první zápas s Opavou a říkal si, že fakt trénuju ligu. O dva týdny později přijela Sparta, plný stadion a my vedli o poločase 2:0. Nádhera. Pak se to otočilo a po 11 kolech jsme byli v pytli. Klesli jsme na poslední místo a moc nám pomohlo, že přišli Jarda Drobný s Tomášem Sivokem. A začala úžasná série.

Návrat dvou veteránů byl opravdu klíčový, je to tak?

Jasně. Jarda nás doslova nakazil svojí mentalitou a změnil naše myšlení. Oba své zdravé sebevědomí přenesli i na ostatní. Vyhráli jsme pět zápasů v řadě a utvořili klubový rekord. Byli jsme čtvrtí, jeli jsme ze Zlína a Drobas poznamenal: „Já ti říkal, že budeme hrát o poháry. A ty jsi mi nevěřil.“ Byla to nezapomenutelná sezona, i když stála hodně nervů.

12 zápasů po sobě dokázali skórovat fotbalisté Budějovic a vyrovnali rekord ligy. 4. sezona v řadě na pozici hlavního trenéra Dynama to byla pro Davida Horejše.

Po postupu jste zažili další skvělý rok. Ale nevyhnuly se vám ani problémy – při prodeji klubu, po Drobného slovech v televizi...

Ale i problémy vás posunou dál. Prodej klubu se řešil, od toho se oprostit nedalo. Jarda je velký srdcař, ale co má na srdci, to má i na jazyku. Bylo to těžké období, ale zvládli jsme to.

Na hřišti ale bývalý reprezentační gólman i ve 40 letech zářil. Souhlasíte?

Ukazoval, že má obrovské kvality. On umí podržet mužstvo v klíčových chvílích. Chytí tutovku, když je to 0:0 nebo 1:0, a zvrátí tím utkání na naší stranu. V lize rozhodují detaily a on je ovládal. Navíc si mužstvo s ním v brance víc věřilo.

Už víte, jestli bude pokračovat i v příští sezoně?

Zatím ještě rozhodnutý není. Původně jsme byli domluvení na výpomoc do konce podzimu a on v zimě dostal nabídku na trénování brankářů v německé bundeslize. Celé Vánoce jsem na něm klečel a přemlouval ho, aby zůstal ještě aspoň půl roku. Vážím si toho, jak se rozhodl. Na jaře jsme měli sílu. Poznamenala nás pauza, a když se Jarda v Opavě zranil, tak bylo vidět, jak moc nám chybí. Přál bych si, aby pokračoval i v další sezoně. Momentálně je pro nás nepostradatelný.

Na klíčovou pozici brankáře máte kromě Drobného ještě Křížka, Sušaka, Janáčka, v Plzni hostuje Jindřich Staňek. Jak to vyřešíte?

Musíme přivést mladého gólmana, protože se nemůžeme pořád spoléhat na 40letého Drobného a 37letého Křížka. Zdeňkovi jsme řekli, jaká bude jeho role. Chtěli jsme dát šanci mladým a jednoho z nich udělat druhým brankářem. Martin Janáček ale přišel zraněný, Matěj Luksch na to ještě neměl a Ivana Sušaka jsme chtěli nechat na jaře chytat za béčko. To kvůli pandemii nevyšlo, ale měl by u nás působit minimálně do zimy. Jindra Staněk by měl dál hostovat v Plzni.

Dojde k četným změnám v kádru. Kdo odejde?

Kariéru skončili Tomáš Sivok a Ivo Táborský. Z hostování se vracejí Filip Havelka, Jiří Kulhánek, Pavel Šulc a Denis Granečný. V klubu končí Michael Rabušic a také Ivan Schranz, který odchází do Jablonce. A ještě otázka, co Drobný. Znamená to, že se nám rozpadne celá osa týmu. Máme nadále zájem o Šulce s Havelkou a není vyloučené, že se nevrátí. Ale přípravu začnou v mateřských klubech.

Kdo je nahradí?

Máme vytipované hráče, ale není to jednoduché. Chceme fotbalisty do našeho stylu hry, kteří ale mají kvalitu. A když musíte nahradit hráče úrovně Tomáše Sivoka, tak to bude něco stát. Někdy se to povede, jako když Martin Vozábal přivedl zadarmo Ivana Schranze. Ale takhle se trefíte jednou z pěti.

Jednu posilu už pár týdnů máte. Jak se vám jeví v tréninku či zápasech za B tým Lukáš Jánošík?

Má všechny předpoklady, aby zapadl do naší hry. Ale na velké závěry je ještě brzy. Dlouho nehrál, musí dohnat herní a tréninkové manko.

Každý klub chce vychovávat mladé hráče pro svůj A tým. Dynamu se to ale nedaří a v posledních letech se do prvního týmu prosadilo jen několik fotbalistů. Změní se to?

Těžko říct. Věřím, že ano, protože trenéři v naší akademii pracují skvěle. Ale je to běh na dlouhou trať. Myslím si, že budeme mít hráče z ročníků 2002 až 2005. Ale chybí nám ročníky 1993 až 1996. Z těch se vyšvihli jen Lukáš Havel a Michal Řezáč, který hraje druhou ligu na Žižkově. Dva z ročníku je super, ale další nemáme. Povedl se nám Max Talovierov, kterému je 20 let. A jsme moc rádi, že se s Lukášem mohli oba učit od Tomáše Sivoka.

I střídání Sivoka za Talovierova v závěrečném zápase bylo takové symbolické.

Jo. Napadlo nás, že bychom to takhle udělali. Dvojzápas byl rozhodnutý a chtěli jsme Sivymu dopřát rozlučku se vším všudy. Měl tady celou rodinu, zasloužil si to. A když Tomáš šel ze hřiště, měl jsem slzy na krajíčku.

Výborné výkony i výsledky jsou závazkem do další sezony. Uvědomujete si to?

Ano, ale bude to velmi těžké zopakovat i kvůli tomu, kdo nám odchází. Vydali jsme se cestou, ze které nechceme sejít. Dlouho trvalo, než jsme se dostali na naši současnou úroveň. To se dá ale rychle ztratit a lidé pak zapomenou.

Přejete si, aby se klub dlouhodobě zbavil bojů o záchranu?

Určitě. Před odvetou s Mladou Boleslaví jsem se postavil před kluky a řekl jim, že si musíme vážit toho, že jdeme hrát o evropské poháry. Nemusíme se strachovat o záchranu. Na hráčích jsem viděl, jak je to nadchlo. Obzvlášť ty, kteří si s týmem prošli i horším obdobím, kdy jsme se trápili ve druhé lize a chodilo na nás 800 diváků.

Co dal vám první rok na lavičce mužstva v nejvyšší soutěži?

Dal mi toho hrozně moc. Z řady věcí jsem se poučil. Po 11. kole jsem se dostal do obtížné situace, kdy jsme byli poslední. Po vítězné éře ve druhé lize to bylo něco nového. Semkli jsme se a zvládli to. V důležitém zápase doma s Bohemkou jsme vsadili na hráče, kterým jsme věřili nejvíc. Vedení mě podrželo a jeli jsme dál. Pak přišli dva zkušení hráči. Ale na to už se nikdy klub nemůže spoléhat, že se znovu vrátí další Sivok s Drobným. Také už dobře vím, že se musím obklopit pracovitými lidmi. A jsem moc rád, že mám vedle sebe asistenta Jirku Kohouta, který je velký odborník, ale dokáže mi i oponovat.

Jaký bude další program?

Hned jsme dali klukům volno, už toho bylo hodně. Dva týdny budou jenom odpočívat. Sám jsem to na nich cítil. Já jsem posledních 14 dní ani nespal, také vyrazím na dovolenou. Hráči pak začnou trénovat individuálně. Společně se sejdeme 20. července a bude nás čekat pětitýdenní příprava. Chceme jet na soustředění do Rakouska.