Táta Heidenreich ve Slavii, syn u sklářů. Hecujeme se, říká teplický stoper

Jeho táta pracuje od léta v pražském velkoklubu jako šéftrenér mládeže, ale od prvního týmu není odstřihnutý. „Oni s A-mužstvem hodně spolupracují, takže se o tom i tak baví, že to jsem já proti němu. Hecujeme se. Je to pro mě pikantnější a prestižní zápas.“

Sázky ve fotbalové rodině ale prý vypsané nejsou. „Doufám, že taťka bude fandit Teplicím kvůli mně a uvidíme, jak to půjde.“

Teplice vs. Slavia vypadá vzhledem k současnému i dlouhodobému rozložení sil jako bitva Davida s Goliášem. „Slavia má celou sezonu výbornou formu, dává hodně branek,“ uvědomuje si kmenový hráč italské Atalanty Bergamo.

Ligový dominátor málokdy škobrtne, ale nedávno v Příbrami se mu to stalo – s mužstvem na sestup remizovala 3:3. „Zápas jsem viděl a Příbram měla velké štěstí. Mít ho i my, vůbec bych se nezlobil. Jediný recept je bojovat a poprat se o to,“ apeluje Heidenreich, který minule na Slovácku nastoupil po tříměsíční zdravotní pauze.

„Hrozně jsem se na zápas těšil. Doufal jsem, že by návrat mohl přijít o trošku dřív, ale ještě jsem pořádně potrénoval a přišlo to teď. Doufám, že to bude pokračovat dál.“

Ovšem o pokračování černé série Teplic nestojí, na jaře ještě ani jednou z pěti pokusů nevyhrály. „Teď máme těžký los, ale musíme začít od dobré defenzivy. Neinkasovat první,“ velí mladík s čelenkou ve vlasech.

Na podzim v Edenu skláři jako první inkasovali a nakonec rupli 1:5, Heidenreich byl nesprávně vyloučený. „Doufám, že se nebude opakovat červená karta ani scénář podzimního zápasu. Slavia sice hrála ve čtvrtek Evropskou ligu s Leicestrem, ale mají tak silný kádr, že unavené hráče nahradí.“