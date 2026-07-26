Dvě operace, 1057 dnů bez zápasu. Měl jsem černé myšlenky, přiznal Heidenreich

„Dolehlo to na mě, když jsem tady stál a viděl, že se to děje. Krásně se ty šílené věci uzavřely zrovna tady v Teplicích. Pro mě důležitý moment,“ dojal ligový comeback šestadvacetiletého stopera.
Jen porážka 1:3 mu ho trochu zkazila. Ale důležitější pro něj bylo, že vydržel na hřišti 60 minut a koleno ligovou zátěž zvládlo.
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„Strašně si vážím toho, jak se Bohemka ke mně zachovala, že jsme zátěž postupně navyšovali v přípravných zápasech. A že jsem odehrál první ligové kolo, to je třešnička na dortu.“
V nejvyšší soutěži nastoupil Heidenreich naposledy 3. září 2023, tehdy za Hradec Králové proti Sigmě. V novém angažmá na východě Čech se mu dařilo, odehrál všech sedm podzimních utkání. Jenže pak přišla reprezentační pauza a v modelovém utkání mu louplo v koleni.
Když se po operaci vrátil, šanci v sestavě Hradce už nedostal, klub ho poslal hostovat do Prešova. Tam během přípravy už jednou operované koleno znovu nevydrželo a mladému obránci se zhroutil svět.
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„První myšlenky byly hodně černé, když jsem zjistil, že to nedrží, urvalo se to a budu muset znovu na operaci. Podržel mě doktor Avenarius, který mi řekl, že operoval už dost kluků, kteří to měli podruhé. Že to uděláme dobře a bude to fajn,“ popisoval těžké okamžiky rodák z Ústí nad Labem.
„Od toho momentu se to hodně změnilo. Srovnal jsem se s tím, posunulo mě to jako člověka i hráče. I tuhle blbou zkušenost chci přetavit v pozitivum a hrozně si vážím té šance, co mi Bohemka dala,“ děkuje odchovanec Baníku Most, který prošel mládežnickými reprezentacemi i akademií italské Atalanty Bergamo.
V české nejvyšší soutěži posbíral za Teplice, Jablonec a Hradec Králové zatím 37 zápasů, ale ten sobotní na Stínadlech pro něj byl speciální.
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„Nastoupil jsem po hodně dlouhé době, měl jsem tu kamarády, rodinu. Navíc Teplice jsou moje srdcová záležitost. Jako mladý jsem tady chodil na fotbal, teď jsem se nemohl dočkat, až tady znovu vyběhnu na ligový trávník.“
Herně to pro něj moc šťastný zápas nebyl, připletl se k oběma gólům Matěje Pulkraba. „U toho prvního mi chyběly centimetry, abych tam dal nohu dřív než Pulky. Při druhém jsem zakrýval přihrávku Fortelného a byla z toho blbá teč. Kdybych to netečoval, má to gólman v náruči, takhle to umožnilo Pulkrabovi skórovat do prázdné,“ mrzelo Heidenreicha.
Přesto věří, že šanci dostane i příště a jeho minutáž se bude postupně zvedat. „Tělo i hlava už jsou nastavené tak, že zvládnu i celý zápas, ale s kondičními trenéry a fyzioterapeuty ještě musíme probrat, jak minutáž postupně navyšovat. Hrozně se na to těším!“