Navažme společně na předchozí sezony, přeje si hradecká posila Heidenreich

„I když to nedopadlo podle mých představ, je to nějaká část procesu přípravy,“ komentuje první zápasovou zkušenost s novým týmem třiadvacetiletý obránce, jenž fotbalově dorůstal v Teplicích.

Prvním soupeřem bývalého reprezentanta do 21 let byl druholigový nováček ze Žižkova. Hradec s ním nakonec v Trutnově remizoval 2:2. V přípravě, v níž se střetl většinou s druholigovými soupeři, drží neporazitelnost. Dva protivníky porazil, se dvěma remizoval.

„Za remízu jsme rádi, protože jsme to zlomili v závěru. První půle se nám ale nepovedla, byli jsme v ní všude pozdě. Žižkov si nás dokázal vytáhnout dopředu a pak nás překvapil pasem za obranu,“ popisoval Heidenreich zápas, který Hradec sehrál jen deset dnů před vstupem do nového ligového ročníku.

„Náročný zápas, který nám ukázal řadu nedostatků, na kterých musíme ještě pracovat, abychom to do ligy doladili,“ poznamenal hráč, jenž až do podpisu smlouvy s Hradcem patřil italské Atalantě Bergamo. Ta ho před minulou sezonou pustila na hostování do Jablonce, a přestože po ní nejevila přílišný zájem stáhnout si jej zpět, úplně o něj přijít nechtěla.

V hradeckých plánech ale stál nadějný obránce hodně vysoko, proto vedení klubu vedlo dlouhá jednání, aby Heidenreicha do svých řad získalo definitivně.

„Byl to pro mne jeden z nejtěžších transferů směrem do klubu za dobu, co jsem tady. Jednání s italskou stranou byla zdlouhavá, ale korektní,“ sdělil Jiří Sabou, sportovní manažer hradeckého klubu.

„V mých očích k nám přichází velmi kvalitní obránce, který má řídící schopnosti, výbornou hru hlavou a konstruktivní rozehrávku. Je to bývalý mládežnický reprezentant, navíc stále ještě mladý hráč, který má velké předpoklady, že se bude dále rozvíjet a zlepšovat.“

Samotný hráč se na novou šanci těší. „Hradec mě hodně zaujal, ze všech jednání mám opravdu skvělý pocit. Těším se, že za něj budu moci nastoupit. Má sympatický, urputný tým, který si jde za svým cílem. Doufám, že společně navážeme na předchozí sezony,“ uvedl po svém příchodu na východ Čech definitivně dotaženém na začátku tohoto týdne.

Pro Hradec bylo posílení zadních řad jednou z letních priorit. V minulé sezoně se obránců hlavně vinou zranění nedostávalo a trenéři museli často improvizovat. Navíc stopera Čiháka, který měl v Hradci ještě rok hostovat, si Plzeň stáhla. Proto hradecké vedení před Heidenreichem angažoval nadějného Daniela Horáka ze sparťanské rezervy.

Ve hře může ještě být i Čihákův návrat, problémem ale je, že se v přípravě v Plzni zranil a čeká ho několikatýdenní přestávka. Po příchodech zkušených záložníků Václava Pilaře a Ladislava Krejčího, brankáře Adama Zadražila a útočníka Ondřeje Šašinky by měl být seznam nových hráčů pro blížící se ligový ročník alespoň pro tuto chvíli konečný.