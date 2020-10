Heidenreich nepřijde kvůli chybnému vyloučení o žádný zápas. Dostal důtku

„Aby takhle mladý hráč pykal za chybu někoho jiného, je nesmysl,“ říkal už před verdiktem teplický trenér Stanislav Hejkal.

Heidenreich měl pykat za vyloučení na Slavii už o minulém víkendu v utkání proti Ostravě, Teplice se však obrátily na odvolací komisi a ta vykonání trestu v den zápasu pozastavila.

Už předtím komise rozhodčích uznala, že ho rozhodčí Emanuel Marek poslal do sprch chybně; přehmat hlavního arbitra v duelu 4. ligového kola ani neopravila videorozhodčí Jana Adámková. Heidenreich v Edenu svedl souboj s Petarem Musou a oba spadli, ještě je ovšem křižoval Tomáš Vondrášek, takže teplické číslo 18 nezmařilo zjevnou brankovou možnost.

„V televizi šlo krásně vidět na mém výrazu, jak mě to žralo. Já doopravdy nechápal, co se pískalo. O ničem jsem nevěděl, žádné tahání, nic, normální souboj, jakých svádím x za zápas. Najednou na mě rozhodčí volá a vidím v jeho ruce červenou kartu. Hrozný. Byl jsem bezradný,“ vykreslil dvacetiletý stoper. „Oslabil jsem kluky, bylo mi to líto. Ale uklidňovali mě, že se to vyřeší, že o faul nešlo.“

Nakonec Heidenreich pomohl k ligové výhře 2:1 nad Ostravou i k pohárovému postupu přes Chlumec nad Cidlinou po vítězství 3:1. A nebude chybět ani v sobotu v Opavě.