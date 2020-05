Sparťan Hancko: V první půli byla Plzeň jasně lepší, pak jsme se zvedli

Slovenský reprezentant si odehrál svoje.

Nebyl sice tak výrazný jako před přerušením sezony v derby na Slavii, ale zase mohl dát gól. Pálil z dobré pozice z hranice pokutového území, ale jen přímo do brankáře.

„Těžko se mi to hodnotí,“ líčil zkroušeně v rozhovoru pro klubovou televizi.

O čem dvaadvacetiletý sympaťák ještě mluvil?

O průběhu utkání. „V první půli byla Plzeň jasně lepší, měla víc šancí. Po přestávce jsme víc bojovali, hru jsme vyrovnali, ale ve finální fázi jsme nebyli dostatečně přesní. Škoda, že se nám nepovedlo vyrovnat.“

O špatném začátku. „Plzeň do zápasu vstoupila tak, jak jsme chtěli my. Byla důrazná, získávala odražené míče, byla nebezpečná.“

O první inkasované brance. „Costovi jsem říkal, ať proti Kalvachovi vystoupí, i Milan Heča to na něj křičel, ale on ustupoval. A Kalvach to trefil přesně za tyč.“

O druhé půli. „Líbilo se mi, jak jsme zareagovali. Zvedli jsme hlavy, sprintovali jsme, makali, ale nestačilo to.“

O víře ve vyrovnání. „Věřil jsem celou dobu, hlavně ve druhém poločase, i když jsme na začátku dostali druhý gól. Měli jsme zase šance, průniky, vyhrávali jsme souboje a hráli na jejich polovině hřiště. Věřil jsem, že se nám podaří vyrovnat. Bohužel.“

O své roli ve středu pole. „Byl to plán od trenérů, a tak trochu i ode mě. Cítil jsem, že bych mužstvu mohl takhle pomoct. Že můžu jít dopředu a situace vyřešit. Měli jsme centry, střely, ale chybělo i štěstí. Pokazili jsme hodně finálních a předfinálních přihrávek.“