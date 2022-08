140 milionů za Hancka. Feyenoord zvýšil zájem, Sparta o oporu přijít nechce

Už před několika týdny to Feyenoord zkusil poprvé, ale na Letné nepochodil. V minulých dnech se k zájmu o Hancka vrátil.

I proto, že sám prodal defenzivní opory do Premier League - stopera Senesiho do Bournemouth a levého obránce Malaciu do Manchesteru United. Za oba utržil přibližně 30 milionů eur, v přepočtu asi tři čtvrtě miliardy korun.

Slovenský reprezentant je pro elitní nizozemský klub ideální volbou, zvládne oba posty v sestavě. Za Hancka podle informací iDNES.cz Feyenoord nabízí přibližně 5,5 až šest milionů eur, v přepočtu asi 140 milionů korun.

Sparta ho prodávat nemusí, se silným majitelem v zádech to pro klubovou ekonomiku nutnost není.

Jenže i tak je to pro ni složitá situace a mimořádně citlivá záležitost.

Je na začátku nové éry dánského trenéra Briana Priskeho a čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant je pro mužstvo základ, je jeho duší i oporou.

Má přesah mimo hřiště.

Nosí kapitánskou pásku, při absencích Ladislava Krejčího mladšího a Ondřeje Čelůstky, kteří jsou zranění, je lídrem týmu.

V létě Spartě odešel nejlepší hráč ligy Adam Hložek a kapitán Bořek Dočkal ukončil kariéru. Kdyby teď ještě přišla o Hancka, bylo by to v nejméně vhodné době.

V nově se rodícím týmu potřebuje kouč někoho, kdo v klubu už něco odehrál.

Vždyť například v posledním utkání v Českých Budějovicích bylo v základní sestavě pět nových hráčů - Mejdr, Sörensen, Sadílek, Zelený a Daněk. Nemít trest, hrál by jistě i další nováček Kuchta.

Jestli by si mohl trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý vybrat z ligy jednoho cizince, ukázal by na Hancka.

Milují ho fanoušci, on jim to vrací. Perfektně zastane práci v defenzivě, začíná u něj rozehrávka a zvládne podporovat ofenzivu.

V minulé ligové sezoně dal sedm branek a připsal si i pět asistencí, další dva góly vstřelil v Evropské lize, kterými zajistil dvě výhry nad Rangers a Bröndby Kodaň.

Na pozici levého stopera podává mimořádné výkony, byť se svou chybou ve Stavangeru podepsal pod vyřazení z pohárové kvalifikace.

Fakt, že Sparta je už bez pohárů, je pro klub jediným důvodem, proč Feyenoordu kývnout.

Hancko přišel do Prahy v létě 2019 z Fiorentiny. Nejdříve v klubu hostoval, po dvou letech ho Sparta získala na přestup, za který zaplatila přibližně 60 milionů korun.

V Praze má smlouvu do června 2024, s tenistkou Kristýnou Plíškovou vychovává nedávno narozeného syna Adama. Právě i rodina bude hrát roli v Hanckově rozhodování.

Přestupní termín pro nizozemskou ligu končí 31. srpna, na rozhodnutí jsou necelé tři týdny.