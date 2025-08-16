Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Pár minut poté na tiskové konferenci, kdy už emoce z vyrovnání opadly a dostavilo se spíš zklamání ze ztráty, prohodil: „No, trefil jsem to, jedeme dál.“
Když se v úvodu pětiminutového nastavení parádně trefil do horního rohu brány, divoce slavil. Pak na tribunu posílal srdíčka, která patřila manželce Anetě.
„Moje oslavy jsou emotivní, ale mluvit ještě můžu,“ poznamenal.
Jste nakonec s remízou spokojení?
Ve Slavii nikdy nemůžete být spokojení, když nevyhrajete. Ale v Jablonci remizovala i Sparta, odsud se body budou odvážet těžko.
|
Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra
V čem vám Jablonec dělal problémy?
V kabině jsme si říkali, že jsme hráli utkání evropské úrovně. Možná bylo i lepší než některé zápasy v pohárech. Jablonec hraje jeden z nejhezčích fotbalů v lize, ukazuje se skvělá práce trenér Kozla, mají úžasný tým. Hrál se hodně atraktivní zápas, takže bych spíš ocenil kvalitu na obou stranách. Pro diváky to bylo určitě koukatelné.
Když už se blížil konec, věřil jste, že aspoň vyrovnáte?
Nechci říct, že jsme první půli prospali, ale soupeř byl na nás hodně připravený. V druhé půli jsme hráli vabank, uvolnili se a bylo to lepší. Chce to už od začátku nemít v hlavě, že něco udělám špatně, nebýt v křeči, ale situace řešit intuitivně a ne tolik takticky.
|
Douděru dojal gól: Vždyť víte, jsem emoční magor! Pak si hrál na Matějovského
Zápas přinesl i spoustu emocí, sudí Rouček dal domácím sedm žlutých karet, vám čtyři. Nebyly některé až moc přísné?
K rozhodčím se vyjadřovat nebudu.