Chance Liga 2025/2026

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Autor:
  23:16
Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1. „Se vší skromností musím říct, že dávám jen hezké góly,“ povídal s úsměvem do kamer televizní stanice Oneplay.
David Douděra se raduje z vyrovnávací trefy proti Jablonci.

David Douděra se raduje z vyrovnávací trefy proti Jablonci. | foto: ČTK

Fanoušci Slavie na tribuně během utkání s Jabloncem.
David Douděra z pražské Slavie se raduje z trefy proti Jablonci.
Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.
Jablonecký záložník Michal Beran padá v souboji se slávistou Vasilem Kušejem.
11 fotografií

Pár minut poté na tiskové konferenci, kdy už emoce z vyrovnání opadly a dostavilo se spíš zklamání ze ztráty, prohodil: „No, trefil jsem to, jedeme dál.“

Když se v úvodu pětiminutového nastavení parádně trefil do horního rohu brány, divoce slavil. Pak na tribunu posílal srdíčka, která patřila manželce Anetě.

„Moje oslavy jsou emotivní, ale mluvit ještě můžu,“ poznamenal.

Jste nakonec s remízou spokojení?
Ve Slavii nikdy nemůžete být spokojení, když nevyhrajete. Ale v Jablonci remizovala i Sparta, odsud se body budou odvážet těžko.

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

V čem vám Jablonec dělal problémy?
V kabině jsme si říkali, že jsme hráli utkání evropské úrovně. Možná bylo i lepší než některé zápasy v pohárech. Jablonec hraje jeden z nejhezčích fotbalů v lize, ukazuje se skvělá práce trenér Kozla, mají úžasný tým. Hrál se hodně atraktivní zápas, takže bych spíš ocenil kvalitu na obou stranách. Pro diváky to bylo určitě koukatelné.

Když už se blížil konec, věřil jste, že aspoň vyrovnáte?
Nechci říct, že jsme první půli prospali, ale soupeř byl na nás hodně připravený. V druhé půli jsme hráli vabank, uvolnili se a bylo to lepší. Chce to už od začátku nemít v hlavě, že něco udělám špatně, nebýt v křeči, ale situace řešit intuitivně a ne tolik takticky.

Douděru dojal gól: Vždyť víte, jsem emoční magor! Pak si hrál na Matějovského

Zápas přinesl i spoustu emocí, sudí Rouček dal domácím sedm žlutých karet, vám čtyři. Nebyly některé až moc přísné?
K rozhodčím se vyjadřovat nebudu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

5. kolo

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

4. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
6. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
9. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
10. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů. Valencie doma hrála s Realem Sociedad 1:1, Alavés...

16. srpna 2025  21:48,  aktualizováno  23:42

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole Premier League nezabránilo porážce 0:3 s...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  20:59

Koubek: Jako by hráči nevěřili, že bude Dukla kousat. Wiegeleho stížnosti? Naivita

Po parádním výkonu proti Rangers (2:1) tvrdý náraz. Třetí ligová ztráta v řadě. Rozpaky a pochybnosti. „Hlavně první půle byla zklamání,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, trenér plzeňských...

16. srpna 2025  20:55

Zbrojovka opět zaváhala, nestačila na Prostějov. Budějovice protrhly sérii proher

Fotbalisté Zbrojovky Brno prohráli v 6. kole druhé ligy doma s Prostějovem 1:2, utrpěli první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a mohou přijít o vedení v tabulce. České Budějovice...

16. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  20:47

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:28

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Úleva pro mistra. Barceloně se podařilo zaregistrovat Garcíu a Rashforda

Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda. Klub na webu potvrdil, že oba budou k...

16. srpna 2025  14:26

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.