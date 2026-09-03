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Chance Liga 2026/2027

Douděra se loučí se Slavií: Víc než jen zaměstnání. Tvrdík mi nastavil zrcadlo

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  11:52
Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co oblékl slávistický dres. Druhý den po utkání klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že za Slavii už hrát nikdy nebude. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
David Douděra zvedá mistrovský pohár.
David Douděra ze Slavie padá v souboji s Djedem Spencem z Tottenhamu.
David Douděra ze Slavie padá v utkání s Tottenhamem.
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Rozloučil se podobně emotivně, jak to uměl během svého působení na trávníku. Slávistický bek David Douděra se před odchodem do amerického Cincinnati ohlédl za čtyřmi lety v pražském klubu. „Milí přátelé, fanoušci i kritici. Dnes k vám nemluvím jako fotbalista, ale jako člověk,“ uvedl dopis, který zveřejnil na svém Instagramu.

Osmadvacetiletý Douděra neskončil ve Slavii ideálně.

Po událostech v květnovém pražském derby ho vedení Slavie vyřadilo z týmu a skoro celé přestupní období čekal, jak se jeho budoucnost vyvine. V utkání se Spartou viděl červenou kartu za vulgární výlevy směrem k rozhodčím a dostal trest, po kterém už si v sešívaném dresu ve zbytku sezony nezahrál, podobně jako Tomáš Chorý.

Jenže zatímco vytáhlý útočník je zpět a figuruje v kádru pro Ligu mistrů, Douděra tým opouští.

„Cítím, že nastal čas převzít odpovědnost za své chyby a uzavřít jednu kapitolu svého života. Proto jsem se rozhodl ukončit své působení ve Slavii a hledat svůj nový domov jinde,“ líčil Douděra, který se obrátil i na slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka.

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„Neodcházím se zlobou. Neodcházím s výčitkami. Odcházím s vděčností. Zdůrazňuji, že panu Tvrdíkovi ze srdce děkuji, jak se o nás staral před dvěma lety. A zároveň mu budu děkovat i v této chvíli. Jelikož mi nastavil zrcadlo, kterým mě vysvobodil, abych se posunul jako člověk. A proto necítím žádnou zášť, ale vděčnost,“ dodal Douděra.

„Celý svůj život hraju fotbal srdcem. Když jsem byl šťastný, bylo to vidět. Když jsem byl naštvaný, bylo to vidět také. A právě emoce mi daly mnoho krásných okamžiků, ale také mě někdy dostaly do situací, na které nejsem pyšný,“ vrátil se k jarnímu derby v Edenu, které kontumačně ovládla Sparta po výtržnostech domácích fanoušků.

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.

„Slavia pro mě nikdy nebyla jen zaměstnání. Byla součástí mého života. Prožil jsem chvíle, na které nikdy nezapomenu. Radost, euforii, vítězství, ale i bolest a těžké okamžiky. Všechno přijímám s pokorou, protože to je život,“ zdůraznil.

„Poděkování v rámci přestupu patří i Přemyslu Kovářovi za vstřícnost a ochotu,“ poděkoval a jako gesto přidal odstavec o tom, že odeslal sto tisíc korun slávistickému nadačnímu fondu.

„Vím, že tyhle peníze pomohou lidem, kteří to skutečně potřebují, kteří doopravdy bojují. A já si do roku 2024 myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. A to byla ta moje největší chyba. A tuto chybu jsem dva roky vstřebával a bál jsem se polevit. Aby lidé neříkali, že jsem se změnil,“ přemítal Douděra.

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Tehdy v létě 2024 oznámil, že kvůli vážné rodinné situaci nebude do odvolání k dispozici národnímu týmu a za Slavii neodehraje všechna utkání. Boj s rakovinou jeden z jeho nejbližších zvládl, a tak se Douděra vrátil v plné síle nejen do Slavie, ale i do reprezentace.

„Děkuji všem spoluhráčům, trenérům, zaměstnancům klubu a také fanouškům. I těm, kteří mě podporovali, i těm, kteří mě kritizovali. Všichni jste byli součástí mé cesty,“ uzavřel Douděra.

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2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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