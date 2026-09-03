Douděra se loučí se Slavií: Víc než jen zaměstnání. Tvrdík mi nastavil zrcadlo

Osmadvacetiletý Douděra neskončil ve Slavii ideálně.
Po událostech v květnovém pražském derby ho vedení Slavie vyřadilo z týmu a skoro celé přestupní období čekal, jak se jeho budoucnost vyvine. V utkání se Spartou viděl červenou kartu za vulgární výlevy směrem k rozhodčím a dostal trest, po kterém už si v sešívaném dresu ve zbytku sezony nezahrál, podobně jako Tomáš Chorý.
Jenže zatímco vytáhlý útočník je zpět a figuruje v kádru pro Ligu mistrů, Douděra tým opouští.
„Cítím, že nastal čas převzít odpovědnost za své chyby a uzavřít jednu kapitolu svého života. Proto jsem se rozhodl ukončit své působení ve Slavii a hledat svůj nový domov jinde,“ líčil Douděra, který se obrátil i na slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka.
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„Neodcházím se zlobou. Neodcházím s výčitkami. Odcházím s vděčností. Zdůrazňuji, že panu Tvrdíkovi ze srdce děkuji, jak se o nás staral před dvěma lety. A zároveň mu budu děkovat i v této chvíli. Jelikož mi nastavil zrcadlo, kterým mě vysvobodil, abych se posunul jako člověk. A proto necítím žádnou zášť, ale vděčnost,“ dodal Douděra.
„Celý svůj život hraju fotbal srdcem. Když jsem byl šťastný, bylo to vidět. Když jsem byl naštvaný, bylo to vidět také. A právě emoce mi daly mnoho krásných okamžiků, ale také mě někdy dostaly do situací, na které nejsem pyšný,“ vrátil se k jarnímu derby v Edenu, které kontumačně ovládla Sparta po výtržnostech domácích fanoušků.
„Slavia pro mě nikdy nebyla jen zaměstnání. Byla součástí mého života. Prožil jsem chvíle, na které nikdy nezapomenu. Radost, euforii, vítězství, ale i bolest a těžké okamžiky. Všechno přijímám s pokorou, protože to je život,“ zdůraznil.
„Poděkování v rámci přestupu patří i Přemyslu Kovářovi za vstřícnost a ochotu,“ poděkoval a jako gesto přidal odstavec o tom, že odeslal sto tisíc korun slávistickému nadačnímu fondu.
„Vím, že tyhle peníze pomohou lidem, kteří to skutečně potřebují, kteří doopravdy bojují. A já si do roku 2024 myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. A to byla ta moje největší chyba. A tuto chybu jsem dva roky vstřebával a bál jsem se polevit. Aby lidé neříkali, že jsem se změnil,“ přemítal Douděra.
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Tehdy v létě 2024 oznámil, že kvůli vážné rodinné situaci nebude do odvolání k dispozici národnímu týmu a za Slavii neodehraje všechna utkání. Boj s rakovinou jeden z jeho nejbližších zvládl, a tak se Douděra vrátil v plné síle nejen do Slavie, ale i do reprezentace.
„Děkuji všem spoluhráčům, trenérům, zaměstnancům klubu a také fanouškům. I těm, kteří mě podporovali, i těm, kteří mě kritizovali. Všichni jste byli součástí mé cesty,“ uzavřel Douděra.