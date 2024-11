Prohlásili nás za zdravé, ulevilo se Douděrovi. Vrací se do běžného režimu

On a celá jeho rodina za sebou mají nejtěžší období v životě.

Na konci srpna šestadvacetiletý fotbalista oznámil, že kvůli vážné rodinné situaci nebude do odvolání k dispozici národnímu týmu a za Slavii na podzim zdaleka neodehraje vše. Úplně vynechal venkovní zápasy v Liberci, Lille, Razgradu či Frankfurtu.

A když dohrál v říjnu evropský zápas v Bilbau a dostal otázku, jestli se musel hodně přesvědčovat, aby s týmem vzhledem k okolnostem cestoval, těžce vydechl, zaleskly se mu oči a vyšlo z něj jen smutné: „Ano.“

Věděl, že jeden z jeho nejbližších lidí doma dál bojuje s rakovinou.

Teď může říct, že boj byl naštěstí úspěšný.

„Přesně si pamatuju, jak jsem se to celé dozvěděl. V neděli jsem dával v domácím zápase gól Budějovicím, v úterý bylo všechno jinak. Totální šok, v rodině se nám otočil svět vzhůru nohama,“ líčí Douděra pro klubový web.

Temné období rámují právě zápasy se soupeřem z jihu Čech.

„Propustili nás z nemocnice a prohlásili za zdravé,“ mluví Douděra v množném čísle.

„Osobně jsem si vždycky hlídal a snažil se rozdělit fotbalovou kariéru a osobní život. Svoji rodinu jsem neprezentoval, od osmnácti let jsem si dával pozor, co pouštím a nepouštím ven. Teď mi ale došlo, že tohle ututlat nemůžu. A ani nechci,“ popisuje. „Cítil jsem, že i lidé mimo klub potřebují vědět, co se děje v mém životě a jak mě to ovlivňuje. Fotbal miluju, ale prostě musel jít stranou.“

Douděra děkuje Slavii, která jemu a celé rodině v posledních měsících pomohla.

„Všichni se za mě postavili. Musím poděkovat všem, od trenérů a hráčů přes pana Tvrdíka. A samozřejmě nechci zapomenout na doktory ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dík patří i fanouškům. Bál jsem se sdílet tuhle informaci veřejně, ale od všech, kteří věděli, co prožívám, se mi dostalo neskutečné podpory.“

Navzdory složité osobní situaci nakonec hlavně v lize scházel na hřišti minimálně. Jen začátkem srpna v Liberci a pak ještě v říjnu v Jablonci, ale to bylo kvůli kartám. V Evropské lize zvládl domácí utkání s Ajaxem a zmíněný duel v Bilbau.

„A musím poděkovat trenérům za důvěru, protože moje běžecká data byla nejhorší od Boleslavi. Kondice mi chyběla, rytmus jsem taky neměl. Dva týdny jsme trávili v nemocnici, pak jsem trénoval a zase znovu. Regenerace neexistovala, rychle jsem přejížděl na tréninky, tam si udělal svých devadesát minut, převlékl jsem se a zase zmizel. Myslel jsem jen na rodinu, abych jí byl oporou a všechno se zvládlo.“

Teď nejen on děkuje za dobré zprávy.