„David je zkušený hráč, který hrál fotbal na té nejvyšší úrovni,“ řekl na adresu osmadvacetiletého záložníka či obránce generální manažer FC Cincinnati Chris Albright. „Je to skvělý parťák, který do našeho týmu přinese kvalitu, energii a vítěznou mentalitu. Těšíme se, až Davida a jeho rodinu přivítáme,“ uvedl.
Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo.
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V Edenu působil Douděra od roku 2022 a se Slavií získal dva ligové tituly a jednou také domácí pohár. Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál 224 zápasů a dal 22 gólů. V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.
Cincinnati je momentálně na šestém místě Východní konference a míří za postupem do play off.