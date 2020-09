Rakušan Cancola si v Liberci zvyká na nový styl a učí se česky

„Dá se tu domluvit docela dobře německy, což mě samozřejmě těší. Lidé mě v Liberci hezky přivítali, ale rád bych se naučil i trochu česky, aby se zlepšila komunikace na hřišti,“ řekl po nedělním zápase 4. kola ligy s Karvinou, do kterého naskočil dvacet minut před koncem a byl na hřišti u gólu, jímž hosté srovnali na 1:1.

„Cítil jsem se dobře. Jsem rád, že jsem dostal šanci debutovat, ale soupeř v devadesáté minutě skóroval, což trochu moji premiéru kazí.“

Do Liberce zamířil coby volný hráč z týmu TSV Hartberg, který v minulé sezoně nejvyšší rakouské soutěže obsadil páté místo. S fotbalem začínal v týmu SZ Marzwiese na předměstí Vídně, poté prošel mládežnickými týmy Austrie, za kterou také debutoval v rakouské lize.

V Liberci si zatím zvyká na jiný způsob hry, než který doposud znal. „David má z Austrie naučený styl, kde je hodně držení míče. My to hrajeme trochu jinak,“ upozornil liberecký trenér Pavel Hoftych.

Nevýhodou talentovaného středopolaře je to, že poslední utkání odehrál v červenci a chybí mu zápasová praxe. „K jeho přednostem patří cit pro to, kde se zrovna nachází balon, navázání hráče, a při zisku míče rychlé rozdělování do stran a přechod do útoku,“ konstatoval Hoftych.

„Je to určitě zajímavý hráč, ale potřebujeme čas, který momentálně nemáme,“ dodal liberecký trenér v narážce na dnešní zápas 3. předkola Evropské ligy v Rumunsku proti FCSB.

Cancola cestoval už na minulé utkání pohárové kvalifikace do Litvy, kde Liberec postoupil přes celek Riteriaie po jasné výhře 5:1. Do hry však nezasáhl.

„Těší mě, že jsem mohl být už i minulého předkola a strávit tak nějaký čas s týmem. Z mého pohledu jsme ve Vilniusu byli velmi dominantní, zejména během první půle,“ řekl Cancola.

Dostane příležitost v zápase s rumunským FCSB, kde jde jeho novému týmu o postup do play-off?