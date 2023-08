Věděli jsme, že trošku přituhuje, připouští Buchta. Baník nasměroval k výhře

Měl jste hned jasno, že budete kopat šajtlí?

Když jsem balon vypíchl protihráči, věděl jsem, že jdeme tři na dva. První myšlenka byla, že zkusím nahrát, ale jak jsem se blížil k brankáři, viděl jsem prostor na zadní tyči, a tak jsem to vzal na sebe.

Takový kop z pravé strany není vůbec snadný. Jak vás to napadlo?

Není jednoduchý, ale na tréninku se snažím takhle to zkoušet často a docela mi to vychází.

A perfektní byla i přihrávka Tomáše Riga, že?

Počítal jsem, že tam bude balon hrát, tak jsem si dopředu nabíhal. Ale byla to excelentní přihrávka!

K tomu jste ustál kontakt s obráncem, zatímco většina fotbalistů by se skácela k zemi...

(usmál se) Filmování pádů nemám moc v povaze. Věděl jsem, že když se dostanu přes toho hráče, půjdu v podstatě sám na branku, takže jsem se snažil běžet dál.

V prvním poločase měl dvě velké šance Filip Kubala, ale zahodil je. Děkoval vám po zápase?

Jo. (pousmál se) Byl rád. Ale on je dobrý hráč. Brzo dá ty góly také.

Bylo dobývání královéhradecké obrany hodně obtížné?

Bylo. Hradec je soubojové, bojovné mužstvo. I tak jsme měli několik příležitostí, kdy jsme mohli utkání zlomit už dříve. Škoda, že jsme nedali více gólů, ale konečně jsme vyhráli. To je hlavní.

Utkání určitě nebylo jednoduché i z toho pohledu, že jste nutně potřebovali vyhrát. Souhlasíte?

Určitě. Věděli jsme, že trošku přituhuje a chtělo by to konečně vyhrát. Byli jsme na to všichni připravení, a i když jsme neproměnili dost šancí, za vítězstvím jsme si šli.

Přituhovalo i kolem trenéra Pavla Hapala?

My to takhle vůbec nevnímáme. Bojujeme společně a chtěli jsme vyhrát všichni dohromady.

Ostravský kádr je široký. O obě branky se postarali střídající hráči. Bojuje se i takto o místo v základní sestavě?

Určitě. Konkurence je velká, všichni chceme hrát a podle toho podávat výkony. Pak už je na trenérovi, pro koho se rozhodne.