Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem. | foto: David Bičík

David Čermák
Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník, kterého skoro nikdo neznal. V derby proti Slavii. Před narvaným a bouřícím Strahovem. Za stavu 1:0 pro Spartu. „Byl jsem totálně vyklepaný,“ přikývne David Bičík.

„Masér Eda Poustka mi musel držet rukavice, abych se do nich při oblékání vůbec trefil – tak moc se mi třásly ruce.“

Tehdy Bičík vychytal vítězství 2:0 a rozjel kariéru, která vrcholila třemi ligovými tituly i pozvánkou do reprezentace. Po čtyřicítce se od fotbalu stočila do role sportovního manažera lyžařského svazu, ale: „Fotbal prožívám pořád, nezanevřel jsem. Sleduju ho, i během zimní olympiády jsem koukal na výsledky.“

A nedělní derby? Donutí vás vzpomínat?
Že bych si při každém derby hned vybavil svůj debut, to zase ne. Ale vzpomínka je to hezká, i po tolika letech. Vždyť já měl tehdy být úplně jinde.

Snowboardistce Lauře Záveské na olympiádě do pokoje začalo zatékat, voda jí kapala přímo na obličej, přitom ji za chvíli čekal závod.

Vstoupit do diskuse

25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

