„Masér Eda Poustka mi musel držet rukavice, abych se do nich při oblékání vůbec trefil – tak moc se mi třásly ruce.“
Tehdy Bičík vychytal vítězství 2:0 a rozjel kariéru, která vrcholila třemi ligovými tituly i pozvánkou do reprezentace. Po čtyřicítce se od fotbalu stočila do role sportovního manažera lyžařského svazu, ale: „Fotbal prožívám pořád, nezanevřel jsem. Sleduju ho, i během zimní olympiády jsem koukal na výsledky.“
A nedělní derby? Donutí vás vzpomínat?
Že bych si při každém derby hned vybavil svůj debut, to zase ne. Ale vzpomínka je to hezká, i po tolika letech. Vždyť já měl tehdy být úplně jinde.
