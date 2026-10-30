Ke změně došlo jen den po postupu hradeckého týmu do čtvrtfinále MOL Cupu. Pojezného střídá David Balda, pětatřicetiletý manažer, který do hradeckého klubu přišel letos v létě.
„Petrovi patří poděkování za práci, kterou pro Hradec odvedl, a za to, jak se do klubu vložil,“ uvedl ke změně na důležitém postu Dominik Kohel, předseda představenstva hradeckého klubu.
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Hradec v těchto týdnech neprochází lehkým obdobím. Po letní někdy až euforické cestě pohárovou Evropou, která skončila těsně před branami ligové části, se mu v lize nedaří.
Strádá hlavně na domácím stadionu, kde poslední tři zápasy prohrál. Na přetřes tak přišly i změny, které buď nastaly, nebo nenastaly. A tak se řešil i podíl sportovního manažera. „S Davidem Baldou chceme navázat na dosavadní úspěchy klubu a pokračovat v naplňování naší dlouhodobé vize,“ poznamenal Kohel.
Balda měl před lety v ostravském Baníku našlápnuto ke slušné hráčské kariéře. Jenomže zranění mu ji velmi brzy utnulo a v roce 2014 se stal sportovním ředitelem ostravského klubu.
Jeho další cesta vedla do zahraničí. Nejprve do polského Rakówu Częstochowa, poté do slovenského FK Senica a v roce 2023 do Śląsku Wrocław, který hned v první sezoně jeho působení skončil v tamní Ekstraklase na druhém místě.
Nyní se o něco podobného pokusí v Hradci, kde bude zodpovídat za celý sportovní úsek – za rozvoj hráčů, práci s mládeží, posilování sportovní výkonnosti týmu i za skauting. „Nesmírně si vážím příležitosti stát se sportovním ředitelem Hradce. Vidím v něm obrovský potenciál vybudovat konkurenceschopný, zdravý a dlouhodobě úspěšný klub,“ uvedl po svém jmenování.
Jeho dnes už předchůdce Pojezný, jenž předtím působil 25 let ve Slovácku, přišel do Hradce na začátku letošního roku, kdy nahradil Jiřího Saboua, který zamířil do Zbrojovky Brno. „Zažili jsme spolu evropské poháry a zápasy, na které se nezapomíná. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Hradec má skvělé fanoušky a já mu budu i nadále držet palce,“ komentoval Pojezný své působení na východě Čech.
Hradecký tým těsně před jmenováním nového sportovního ředitele klubu postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu. Pohárová soutěž má stejně jako v minulé sezoně pro klub atraktivitu v tom, že se její finále bude v květnu hrát v hradecké FINEP aréně. Na jaře se do něj Hradečtí neprobojovali, když ve čtvrtfinále padli s Baníkem Ostrava.
Po středeční ubojované výhře 3:1 po prodloužení na stadionu druholigového Prostějova jsou opět mezi osmi nejlepšími týmy soutěže. Nyní budou čekat na los, který jim určí dalšího soupeře. MOL Cup bude čtvrtfinálovými zápasy pokračovat až v jarní části sezony.