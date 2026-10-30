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Chance Liga 2026/2027

Hradec mění sportovního ředitele, Pojezného ani ne po roce střídá Balda

Radomír Machek
  11:32

David Balda, nový sportovní ředitel Hradce Králové. | foto: FC Hradec Králové

Sice to zpočátku vypadalo nadějně, ale po čtvrtku je jisté, že Petr Pojezný v pozici sportovního manažera hradeckého klubu na svého předchůdce nenaváže. Zatímco Jiří Sabou měl sportovní stránku na starosti osm let, Pojezný končí po deseti měsících.

Ke změně došlo jen den po postupu hradeckého týmu do čtvrtfinále MOL Cupu. Pojezného střídá David Balda, pětatřicetiletý manažer, který do hradeckého klubu přišel letos v létě.

„Petrovi patří poděkování za práci, kterou pro Hradec odvedl, a za to, jak se do klubu vložil,“ uvedl ke změně na důležitém postu Dominik Kohel, předseda představenstva hradeckého klubu.

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Hradec v těchto týdnech neprochází lehkým obdobím. Po letní někdy až euforické cestě pohárovou Evropou, která skončila těsně před branami ligové části, se mu v lize nedaří.

Strádá hlavně na domácím stadionu, kde poslední tři zápasy prohrál. Na přetřes tak přišly i změny, které buď nastaly, nebo nenastaly. A tak se řešil i podíl sportovního manažera. „S Davidem Baldou chceme navázat na dosavadní úspěchy klubu a pokračovat v naplňování naší dlouhodobé vize,“ poznamenal Kohel.

Balda měl před lety v ostravském Baníku našlápnuto ke slušné hráčské kariéře. Jenomže zranění mu ji velmi brzy utnulo a v roce 2014 se stal sportovním ředitelem ostravského klubu.

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC Hradec Králové před začátkem nové sezony, 20. července 2026, Hradec Králové.

Jeho další cesta vedla do zahraničí. Nejprve do polského Rakówu Częstochowa, poté do slovenského FK Senica a v roce 2023 do Śląsku Wrocław, který hned v první sezoně jeho působení skončil v tamní Ekstraklase na druhém místě.

Nyní se o něco podobného pokusí v Hradci, kde bude zodpovídat za celý sportovní úsek – za rozvoj hráčů, práci s mládeží, posilování sportovní výkonnosti týmu i za skauting. „Nesmírně si vážím příležitosti stát se sportovním ředitelem Hradce. Vidím v něm obrovský potenciál vybudovat konkurenceschopný, zdravý a dlouhodobě úspěšný klub,“ uvedl po svém jmenování.

Jeho dnes už předchůdce Pojezný, jenž předtím působil 25 let ve Slovácku, přišel do Hradce na začátku letošního roku, kdy nahradil Jiřího Saboua, který zamířil do Zbrojovky Brno. „Zažili jsme spolu evropské poháry a zápasy, na které se nezapomíná. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Hradec má skvělé fanoušky a já mu budu i nadále držet palce,“ komentoval Pojezný své působení na východě Čech.

Hradecký tým těsně před jmenováním nového sportovního ředitele klubu postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu. Pohárová soutěž má stejně jako v minulé sezoně pro klub atraktivitu v tom, že se její finále bude v květnu hrát v hradecké FINEP aréně. Na jaře se do něj Hradečtí neprobojovali, když ve čtvrtfinále padli s Baníkem Ostrava.

Po středeční ubojované výhře 3:1 po prodloužení na stadionu druholigového Prostějova jsou opět mezi osmi nejlepšími týmy soutěže. Nyní budou čekat na los, který jim určí dalšího soupeře. MOL Cup bude čtvrtfinálovými zápasy pokračovat až v jarní části sezony.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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