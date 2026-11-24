Jak celé kouzlo funguje?
Tabulka podle očekávaných bodů (xPTS) přepočítává každý odehraný zápas podle kvality šancí, které si týmy vytvořily a do kterých pustily soupeře. Model pak každý takový zápas simuluje 20 000krát.
Každá střela v nich skončí gólem úměrně s pravděpodobností hodnoty svého zápasového xG, výsledné očekávané body jsou pak průměrem ze všech těchto simulací.
Připraveni?
Začneme odshora.
Slavia má ve skutečné tabulce 37 bodů a podle šancí by jich měla mít „jen“ 34. Rozdíl mezi vytvořenými šancemi a těmi na druhé straně (+23,2 xG) má nejlepší v lize, skoro dvakrát lepší než druhá Sparta (+12,5) a třetí Liberec (+10,1).
Model jí proto dává až 95% šanci na titul, Liberci 3% a Spartě 2%. Na zápas si Slavia vytváří šance za 2,35 gólu a soupeřům dovolí v průměru jen 0,81 xGA, nejméně v lize.
Úřadující mistr je v tomto výjimečný i v evropském srovnání šesti různých nejvyšších soutěží (Česko, Anglie, Španělsko, Německo, Polsko a Norsko). Má nejlepší obranu ze všech týmů, které jsme v polovině sezony od ročníku 2021/22 prošli.
V posledních pěti sezonách dovolila soupeřům v první polovině sezony v průměru šance za 0,68 gólu na zápas. Druhý Bayern Mnichov měl 0,85, třetí Raków Čenstochová a Arsenal shodně 0,99.
Nejlepší obranu ligy podle xGA měla Slavia v polovině sezony pětkrát z pěti posledních ročníků, což se nepovedlo nikomu jinému. Bayern byl nejlepší čtyřikrát, Arsenal třikrát.
Hned pod Slavií se ale obě tabulky rozcházejí. Sparta je v realitě čtvrtá s 24 body, podle šancí by měla mít zhruba o čtyři body víc, byla by tedy druhá před Libercem i Plzní. Mladá Boleslav je naopak třetí s 28 body, i když šance jí vycházejí jen na 18, tedy na celkové 11. místo.
Skoro deset bodů navíc proti kvalitě šancí nemá v soutěži nikdo jiný, druhé Teplice mají navíc o 4,2 bodu.
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V tabulce by měly být páté. Co stojí za herním vzestupem Pardubic?
Mezi týmy, které mají méně bodů, než by si zasloužily, jsou i Pardubice. Ty mají 18 bodů, ale šance na 24,3, což by je vystřelilo na páté místo. A o pár bodů přišla i Plzeň (23 bodů proti 25,5 očekávaným).
Na konci tabulky je Zlín s rozdílem −15,2. Soupeřům dovolí šance za 1,71 gólu na zápas, sám si vytvoří jen za 0,69. Body má tři, podle šancí by jich měl sice mít 10, i tak by byl nadále poslední.
Co na to minulost?
Znamená to, že se tabulka na jaře srovná? V šesti ligách, které sledujeme (Chance Liga, Premier League, LaLiga, bundesliga, Ekstraklasa a Eliteserien), jsme prošli 28 dohraných sezon od ročníku 2021/22.
Týmy, které měly v půlce sezony aspoň o šest bodů víc, než odpovídalo jejich šancím, následně spadly z 2,07 bodu na zápas na 1,69.
Stejně dopadly oba české případy s podobným náskokem: Plzeň v sezoně 2022/23 (z 2,53 na 1,27 bodu na zápas, nakonec třetí) a Jablonec v sezoně 2025/26 (z 2,07 na 1,20, nakonec pátý). Zmíněnou Boleslav proto na jaře pravděpodobně čeká spíš pokles než boj o titul, obzvlášť pokud by ji během zimní přestávky čekal prodej stěžejních hráčů.