Šéf Bohemians i ke kauze Berbr: Nikde se neobjevíme. Leda jako poškození

V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří také o Patriku Schickovi, o pozici trenéra Luďka Klusáčka, o nedávných odchodech, které vyvolaly mezi příznivci odmítavé reakce, či o čistém svědomí a tom, co ho motivuje k práci.

„Žene mě touha konečně dosáhnout nějakého úspěchu. Udělat radost všem generacím fanoušků Bohemky,“ hlásí Jakubowicz, ředitel a většinový akcionář klubu.

Jak se do vaší chuti pracovat promítá dění v českém fotbale, jeho obraz? Třeba obrovská kauza údajného ovlivňování zápasů okolo Berbra?

Zastáváme pozici, kterou neměníme. A dovedla nás do období, kdy s čistým svědomím můžeme sledovat, co se děje kolem nás. A víme, že se nikde neobjevíme. Maximálně na straně poškozeného. (úsměv) Pracujeme tak, abychom čisté svědomí mít mohli, a děláme to s radostí.

Neměl jste někdy chuť se na fotbalové prostředí vykašlat?

Naopak. Touha ukázat všem, že to jde udělat jinak, mě vždy táhla kupředu.

A co ve chvíli, kdy proti vám a otcovi, předsedovi představenstva Dariuszi Jakubowiczovi, silně protestovali fanoušci? Bylo to na podzim 2019. Jak se na to období ohlížíte?

Pořád stejně. Já jim rozumím, jsem taky fanoušek, jsem z jejich řad. Taky mě trápilo, když nebyly výsledky. Tohle vždycky přichází, když nejsou. Když jsou, je klid. Už je to celkem dlouho, co Bohemka zažila úspěch, fanoušci stárnou, mladší generace větší úspěch neznají. Ten poslední přišel s titulem ve třiaosmdesátém... A potom, dejme tomu, v roce 2005 se záchranou klubu. Chybí nám úspěch, kdyby přišel, všechno se může otočit. Máme před sebou jednu velkou překážku, která nám před úspěchem brání, a to je stáří stadionu.

Moc klubů nemá na webu vyvěšené telefony na členy vedení. Nelitovali jste toho, že tam jsou? Chodí ošklivé zprávy?

Od anonymů esemesky i maily chodí. Ale od začátku deklarujeme, že v pracovní době tu jsou dveře otevřené a může sem kdokoliv kdykoliv přijít. Tenkrát ten problém vyeskaloval i tím, že neprobíhala žádná komunikace. My k ní vyzývali, ale pro ni jsou potřeba obě strany. Na tom to tenkrát troskotalo. Ale zveřejněných kontaktů nelituju, kdokoliv může zavolat a cokoliv se mnou probrat.

Jak jste se od svého nástupu v září 2015 změnil?

Tenkrát mě představenstvo zvolilo jako dočasné řešení. A je z toho šest a půl roku. Změnil jsem se tak, že s odstupem času si nepřipouštím některé věci tolik. Držím si některé věci dál od těla, řeším je trošku míň emočně. Jsem starší a mám nadhled, nedělám si z některých věcí těžkou hlavu.

Přišel jste v době, kdy v Bohemians hostoval Patrik Schick. I vůči němu měli příznivci výhrady – z dávného online rozhovoru vypíchnu třeba větu „Není vůbec důrazný a tím pádem nemůže být ani gólový.“. Ukazuje i tenhle případ na to, že je potřeba nadhled? Ze Schicka je dnes i díky Bohemce hvězda.

Poupravil bych tu poslední větu na díky Bohemce. Sparta mu prostoru moc nedala a do zahraničí šel po angažmá v Bohemce přímo. Přicházel v podstatě navíc s Lukášem Pauschekem, se Spartou jsme se dohodli a dali Patrikovi prostor. On si vydobyl místo a kam to vedlo, všichni víme.

Jeho případný posun z Leverkusenu, kde září, sledujete i kvůli tzv. solidarity paymentu od UEFA, že?

Všechny kluby, co participují na výchově hráče, který potom přestupuje z asociace do asociace, mají nárok na peněžité plnění. Jsme rádi, že jsme se výchovy Patrika účastnili, a nese to i teď své ovoce.

Teď k současnému stavu klubu. Podzim jste zakončili stejně daleko od barážové pozice i od prostřední skupiny. Nebojíte se pádu?

Do jara vstupujeme z pozice týmu, který záchranářské boje zná, což je naší výhodou proti jiným. Věřím, že po dvou třech kolech budeme vědět, jak na tom budeme po celé jaro.

Po nepovedeném závěru první části sezony se mluvilo o pozici kouče Klusáčka. Prý jste si dělali analýzu, která potvrdila, že v něm problém nebyl. Co ukázala?

Neřešme analýzu, ale dlouhodobou vizi klubu. Změnou trenéra se zahodí několik let práce. V Česku se k tomu často přistupuje, ale my jdeme jinou cestou. Snažíme se řešit věci jinak.

Nejhorší ligovou defenzivu jste vydatně posílili, změny v kádru se udály s předstihem a velmi rychle. Měl jsem z toho pocit, že jde o dobře rozmyšlené kroky.

Kdyby bylo čistě na nás, přišly změny dřív. Ale jednání je o dvou stranách a ne vždy jde podle našich představ. Většina jmen, co se objevily v zimě, byly dlouho připravované změny.

Odešli Kamil Vacek a Patrik Le Giang, což se u některých příznivců nesetkalo s pochopením. Hlavně u oblíbeného brankáře kritizovali i způsob, jakým byl oznámen.

Od začátku jsme dělali vše pro to, abychom ochránili hráče, kteří tu měli smlouvy do léta, i klub. Umožnili jsme jim najít si angažmá půl roku před koncem smlouvy, nic jsme za to nechtěli, což taky jen tak někdo hráčům nedovoluje. Oba měli dostatečný předstih si něco najít a bohužel se to dostalo do fáze, kdy jsme něco vydat museli, ale oni ještě nic neměli. Mohli jsme samozřejmě v půlce prosince na rovinu říct: asi přípravu nezačnou, ať si něco najdou. Ale protože chceme chránit klub, nechceme poškodit hráče, kteří tady odvedli kus práce a se kterými se rozcházíme v dobrém, tak jsme to udělali takhle.

Šlo to jinak?

Věděli jsme, že se s nimi patřičně rozloučíme ve chvíli, kdy budeme vědět, kam jejich budoucnost bude směřovat. Není to jednoduché, asi neexistuje správné řešení, jak se loučit s někým, komu končí smlouva za půl roku, a oznámit to veřejnosti. Třeba by ten hráč třeba kvůli nějakému zranění nakonec nikam nešel. V ten moment se s ním nedá rozloučit. Dá se to ve chvíli, když je zřejmé, kam jde, a tudíž u nás určitě končí.

Je možné, že se blíží loučení s brzy jedenačtyřicetiletým Josefem Jindřiškem. Dva zápasy mu zbývají k překonání absolutního rekordu zápasů za Bohemians, který drží Zdeněk Prokeš (294). Inspiruje vás Jindřišek v něčem?

Pílí, oddaností, každodenním odříkáním. Nejen, že v tomhle věku hraje ligu, ale každý den najezdí nějakých dvě stě kilometrů od Velkých Hamrů na trénink a zpátky. Neuvěřitelná obětavost!

Co vás napadne, když slyšíte jeho jméno?

Dříč. Kapitán.

Bohemka ne?

To bylo samozřejmě první, ale to by bylo moc velké klišé. (úsměv) Ale ne, Pepa je už synonymem pro Bohemku.