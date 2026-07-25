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Ve Slavii mu říkají Pogačar. Šturmova jízda z nuly na sto: Kde to můžu podepsat?

Jiří Čihák
  12:00

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Slovinský fotbalista Danijel Šturm v reprezentačním dresu. | foto: Luka Vovk / SIPA PressProfimedia.cz

Pár minut trvá, než se rozpovídá. Potichu pozdraví a zasedne za stůl. Soustředěný. Ostražitý. S vážnou tváří. Přitom když fotbalistu Danijela Šturma sledujete na hřišti, srší radostí. Na jaře očaroval ligu v olomoucké Sigmě, góly střílel i připravoval, tvořil, vymýšlel a s balonem u nohy patřil k nejšikovnějším hráčům celé soutěže. Proto za něj Slavia neváhala vysolit přes sto milionů korun a slovinské křídlo nyní popisuje: „Neřešil jsem jestli, ale kde mám smlouvu podepsat.“

Rok poté, co s dnes už neexistujícím Domžale ve Slovinsku bojoval v baráži o záchranu v první lize proti NK Triglav, najednou pózoval v sešívaném dresu, který bude na podzim opět součástí Ligy mistrů.

Za pouhých dvanáct měsíců vyletěl z nuly na sto.

„Neskutečný příběh. A teď už se nemůžu dočkat, až to celé konečně začne,“ líčil ještě v průběhu letního soustředění v rakouském Kollerschlagu. Start je tady: už v neděli Slavia doma v Edenu narazí na Slovácko a Šturm by neměl po povedené přípravě scházet v základní sestavě.

„Sleduju každou etapu a Tadejovi fandím. Je to největší slovinský sportovec, neskutečná osobnost.“

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