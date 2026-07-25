Ve Slavii mu říkají Pogačar. Šturmova jízda z nuly na sto: Kde to můžu podepsat?

Rok poté, co s dnes už neexistujícím Domžale ve Slovinsku bojoval v baráži o záchranu v první lize proti NK Triglav, najednou pózoval v sešívaném dresu, který bude na podzim opět součástí Ligy mistrů.
Za pouhých dvanáct měsíců vyletěl z nuly na sto.
„Neskutečný příběh. A teď už se nemůžu dočkat, až to celé konečně začne,“ líčil ještě v průběhu letního soustředění v rakouském Kollerschlagu. Start je tady: už v neděli Slavia doma v Edenu narazí na Slovácko a Šturm by neměl po povedené přípravě scházet v základní sestavě.
„Sleduju každou etapu a Tadejovi fandím. Je to největší slovinský sportovec, neskutečná osobnost.“