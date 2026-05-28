Chance Liga 2025/2026

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

David Čermák
  8:14
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského útočníka Danijela Šturma, který v Česku stihl odkopat jen půl sezony za Olomouc, vysází víc než 120 milionů?
Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku 2030. | foto: SK Slavia Praha

Aspoň podle neoficiálních zpráv, které potvrzují zdroje blízké klubu.

Čtyři miliony eur.

K tomu ještě milion v bonusech, na něž Sigma téměř jistě dosáhne.

Takže zase rekord!

Nikdo nikdy v tuzemských podmínkách za hráče nedal víc.

V tabulce nejdražších transferů byla doteď na špici Sparta, když v zimě poslala do Mladé Boleslavi víc než 100 milionů za talenta Matyáše Vojtu. Že by si Slavia předsevzala, že ji při nejbližší příležitosti trumfne?

Spíš chce být připravená a skládá kádr včas.

Třeba i proto, že jí začátkem června frnkne do Ameriky deset reprezentantů – a vrátí se bůhví kdy.

Ještě než během víkendových mistrovských oslav nakráčela na pódium Helena Vondráčková, představili slávisté dvě nové posily z Karviné: záložníky Kačora a Ayaosiho. Ve středu už se v Edenu fotila třetí nová tvář: Šturm, usměvavý Slovinec, který během jara stihl v Sigmě pět gólů plus tři asistence a blýskl se i v Konferenční lize, podškrábl smlouvu na čtyři roky.

„Kádr chceme osvěžit, v ofenzivě nás čekají i odchody. Chceme reagovat hráči, kteří znají úroveň české ligy,“ vysvětloval sportovní ředitel Přemysl Kovář. „O Danijelovi jsme věděli, už když hrál za Celje, teď potvrdil kvalitu. Mezi mladíky nám přinese i zkušenost.“

Pravda, Šturmovi v lednu bylo sedmadvacet, což je vzhledem k investované částce lehce zrádný věk.

Na jednu stranu je – a ještě dva tři roky bude – na vrcholu sil, ale kdyby se chytil a Slavia ho chtěla ještě zpeněžit, může nastat potíž: kluby z top soutěží málokdy utrácejí za hráče, kteří se byť jen pomalu blíží třicítce.

Takhle ovšem Slavia neuvažuje.

Zjevně se rozhodla, že chce v předstihu sehnat kvalitu. Tady a teď. Stůj co stůj. Podobně jako před dvěma lety, kdy z Plzně za do té doby nemyslitelných sto milionů přivábila habána Chorého.

I jeho osud se teď jistě v Edenu řeší: zatímco majitel Pavel Tykač a trenéři za něj bojují, ředitel Jaroslav Tvrdík po skandálním derby a třetí Chorého červené kartě v sezoně vzkázal, že už si v sešívaném nekopne. Zůstane? Odejde? Kam?

Jedna z mnoha hádanek, které se v příštích dnech či týdnech budou řešit.

Liga možná má prázdniny, ale ty platí jen pro hráče. A ještě jen pro ty, kteří se nechystají na světový šampionát. Jinak neodpočívá nikdo. Funkcionáři a agenti už vůbec ne.

Atypická letní pauza, během níž budou mít hlavně Sparta se Slavií hodně hráčů k dispozici až chvilku před startem ligy, nutí týmy koukat za roh. Což může vysvětlovat i středeční rekordní nákup: než aby se o Šturma přetahovali s jinými zájemci, chramstli po něm slávisté hned. I když si museli připlatit, protože bohatá a ambiciózní Sigma rozhodně prodávat nemusela.

„Držet tu Danijela násilím by nepomohlo ani jemu, ani nám. V této situaci pro nás nebylo jiné východisko než vyjednat rekordní přestup,“ vysvětlil předseda představenstva Ondřej Navrátil. A naznačil, že Slavia chtěla v Olomouci lovit dál: „Její ostatní nabídky jsme odmítli.“

I v tom se liga mění. Dávno pryč je doba, kdy hranicí drahého nákupu bylo třicet milionů a týmy mimo pražská S ochotně kývaly na daleko nižší nabídky. Movití majitelé, kteří v posledních letech do fotbalu vstupují, šroubují ceny výš a výš.

A tak se můžete s přáteli sázet: Vydrží Šturmovi rekord aspoň do konce léta?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
