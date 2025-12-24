Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Fanoušci Olomouce si Šturma pamatují dobře. Před pár týdny v Olomouci nastoupil v dresu Celje k zápasu Konferenční ligy. A chvílemi si neodpustil ani provokace k domácím fanouškům. Teď se bude snažit o jejich přízeň.
„Jsem opravdu šťastný, že jsem tady. Moc se těším na tento krok vpřed ze Slovinska do zahraničí a na to, že začnu právě tady v Sigmě. Zaujal mě nový projekt Sigmy. Mluvil jsem s generálním sportovním manažerem Hapalem i trenérem Janotkou. Líbila se mi vize, kterou mi představili. Bylo to nakonec jednoduché rozhodnutí,“ řekl novopečený sigmák klubovému webu Sigmy.
Sigma měla na radaru Šturma delší dobu. Sám Hapal si jej dobře pamatuje také z léta, kdy Šturm s Celje vyřadili z předkola Konferenční ligy ostravský Baník, který tenkrát Hapal vedl coby hlavní kouč.
„Viděli jsem Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ prohlásil Hapal.
Slovinský klub ve svém prohlášení uvedl, že olomoucký nákup je nejdražším transferem, který Celje uskutečnilo. Olomoucký celek měl za 26letého křídelníka zaplatit více než 1,5 milionů eur.
Šturm v kariéře zatím působil ve Slovinsku a Švýcarsku. Ve své vlasti hrál za Maribor, Aluminj, Domžale a naposledy za Celje. Ve Švýcarsku si vyzkoušel dresy FC Medrissio a FC Chiasso. Nejčastěji hraje na pozici křídla. Za národní tým odehrál šest utkání. V evropských pohárech nasbíral dohromady 22 startů, 2 branky a 4 asistence.
V Sigmě bude třetím Slovincem v historii. Před ním oblékali modrý dres obránci Dejan Jurkič a Andrej Pečnik.
„Zaujal nás již dříve, než se ukázal v zápasech proti Baníku nebo proti nám. Už když jsme skautovali ve slovinské lize jiné hráče, tak na sebe upozornil. Potvrzoval pak svoje kvality a stabilní výkonnost i dál. Pevně věříme, že v tom bude pokračovat i u nás a že nám pomůže dosáhnout na cíle, které před sebou nejen ve druhé polovině sezony máme,“ řekl trenér Tomáš Janotka.
„Stadion se mi opravdu líbí. Také fanoušci tady byli skvělí. Je vidět, že pro tento klub mají vášeň. Když jsem tady hrál, bylo mezi námi malé pošťuchování - od začátku zápasu na mě volali Šturme. Já se tomu zasmál. Doufám, že si mě fanoušci oblíbí,“ prohlásil Šturm.
„Nejraději hraji na levém křídle. Hrát ale budu na jakékoliv pozici, na kterou mě trenér nasadí. Myslím, že mou největší zbraní je rychlost. Chtěl bych, abychom tady hráli evropské poháry každý rok. Samozřejmě bych chtěl Sigmě také pomoct k nějakým trofejím, ať už v poháru nebo v lize,“ dodala nová olomoucká posila.