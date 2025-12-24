Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Chance Liga 2025/2026

Před pár týdny se na Andrově stadionu představil jako soupeř, od úterý už fotbalové Sigmě patří. Řeč je o slovinském křídelníkovi Danijelu Šturmovi, jenž přestoupil ze slovinského celku NK Celje a stal se první posilou Sigmy v zimním přestupovém období. Pro slovinský celek jde o rekordní transfer.
Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem. | foto: SK Sigma Olomouc

Fanoušci Olomouce si Šturma pamatují dobře. Před pár týdny v Olomouci nastoupil v dresu Celje k zápasu Konferenční ligy. A chvílemi si neodpustil ani provokace k domácím fanouškům. Teď se bude snažit o jejich přízeň.

„Jsem opravdu šťastný, že jsem tady. Moc se těším na tento krok vpřed ze Slovinska do zahraničí a na to, že začnu právě tady v Sigmě. Zaujal mě nový projekt Sigmy. Mluvil jsem s generálním sportovním manažerem Hapalem i trenérem Janotkou. Líbila se mi vize, kterou mi představili. Bylo to nakonec jednoduché rozhodnutí,“ řekl novopečený sigmák klubovému webu Sigmy.

Sigma měla na radaru Šturma delší dobu. Sám Hapal si jej dobře pamatuje také z léta, kdy Šturm s Celje vyřadili z předkola Konferenční ligy ostravský Baník, který tenkrát Hapal vedl coby hlavní kouč.

„Viděli jsem Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ prohlásil Hapal.

Slovinský klub ve svém prohlášení uvedl, že olomoucký nákup je nejdražším transferem, který Celje uskutečnilo. Olomoucký celek měl za 26letého křídelníka zaplatit více než 1,5 milionů eur.

Matúš Rusnák zkouší oklamat Šturma z Celje.

Šturm v kariéře zatím působil ve Slovinsku a Švýcarsku. Ve své vlasti hrál za Maribor, Aluminj, Domžale a naposledy za Celje. Ve Švýcarsku si vyzkoušel dresy FC Medrissio a FC Chiasso. Nejčastěji hraje na pozici křídla. Za národní tým odehrál šest utkání. V evropských pohárech nasbíral dohromady 22 startů, 2 branky a 4 asistence.

V Sigmě bude třetím Slovincem v historii. Před ním oblékali modrý dres obránci Dejan Jurkič a Andrej Pečnik.

„Zaujal nás již dříve, než se ukázal v zápasech proti Baníku nebo proti nám. Už když jsme skautovali ve slovinské lize jiné hráče, tak na sebe upozornil. Potvrzoval pak svoje kvality a stabilní výkonnost i dál. Pevně věříme, že v tom bude pokračovat i u nás a že nám pomůže dosáhnout na cíle, které před sebou nejen ve druhé polovině sezony máme,“ řekl trenér Tomáš Janotka.

„Stadion se mi opravdu líbí. Také fanoušci tady byli skvělí. Je vidět, že pro tento klub mají vášeň. Když jsem tady hrál, bylo mezi námi malé pošťuchování - od začátku zápasu na mě volali Šturme. Já se tomu zasmál. Doufám, že si mě fanoušci oblíbí,“ prohlásil Šturm.

„Nejraději hraji na levém křídle. Hrát ale budu na jakékoliv pozici, na kterou mě trenér nasadí. Myslím, že mou největší zbraní je rychlost. Chtěl bych, abychom tady hráli evropské poháry každý rok. Samozřejmě bych chtěl Sigmě také pomoct k nějakým trofejím, ať už v poháru nebo v lize,“ dodala nová olomoucká posila.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

