Téměř hodinu se toho tolik zajímavého nedělo, zápas vygradoval až v posledních třiceti minutách. A domácí mohli slavit. „Jsem rád, že jsme během sedmi dnů třikrát zvítězili. Je to pro nás týden snů,“ radoval se Janotka.
Pardubicím naopak skončila čtyřzápasová série bez porážky. „Směrem dozadu to byl náš nejlepší zápas, ale chybělo víc odvahy v ofenzivě. Zbytečně jsme kazili,“ hodnotil trenér Jan Trousil.
Janotkova družina začala aktivně, ale většinu prvního poločasu narážela na soupeřovu obranu. Na Hanácích byl znát náročný program spojený s Konferenční ligou.
Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené
Dlouhé nákopy na Vašulína získával stoper Bammens, a když už domácí útočník souboj vyhrál, neměl dostatečnou podporu od spoluhráčů. Na druhé straně se do dvou šancí dostal Botos, jednou mu gól vzal ofsajd a podruhé přestřelil.
Právě Bammens byl klíčovým hráčem pardubické defenzivy. „Udělal mi zápas těžší, je to urostlý chlap,“ vyzdvihl neústupného protivníka Vašulín.
Belgický fotbalista přišel do Pardubic jako útočník, ale poslední dobou naskakuje na postu stopera. „Je to pro mě oříšek. Po našem příchodu jsme ho nechali v obraně, protože odehrál dobré zápasy. Je soubojový, umí hrát hlavou. Myslím, že i tentokrát to fungovalo,“ reagoval Trousil na neobvyklou univerzálnost svého svěřence.
Po takřka hodině utkání Východočeši dohráli situaci po autovém vhazování a hlavou udeřil stoper Lurvink. Videorozhodčí však branku kvůli ofsajdu opět neuznal. „Zápas rozhodlo dvacet centimetrů,“ smutnil Trousil.
Druhé varování Sigma vzala vážně a od té doby začala vyvíjet větší tlak. Domácí fanoušky rozradostnil v 78. minutě Vašulín po centru Ghaliho. Vysoký útočník se trefil poosmé v sezoně, čímž se po vzoru Klimenta z předchozí sezony osamostatnil na pozici nejlepšího střelce celé ligy.
„Je pro nás rozdílový jako Klimič, splácí naši důvěru. Bojuje o každý míč, góly jsou jen třešnička na dortu,“ chválil kanonýra Janotka.
„Nepoznávám ho. Myslím, že zrychlil, a navíc vyhrává většinu soubojů. Jednou za celý zápas jsme jej neuhlídali a on rozhodl,“ přitakal kouč hostů, který forvarda vedl v roli asistenta v Plzni.
Smolařem zápasu se stal švýcarský obránce Lurvink. Po neuznaném gólu vyrazil dvě minuty před koncem střelu Vašulína rukou z branky a sudí Orel po další konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. Lurvink navíc dostal červenou kartu.
Pokutový kop s jistotou proměnil Dominik Janošek, který se na hřišti objevil poprvé od 18. října a teprve podruhé od zářijové pohárové prohry proti Novým Sadům. „Dominik zlepšil naši hru tím, že na sebe uprostřed bral balony,“ řekl Janotka.
V poslední minutě utkání došlo na ve fotbale málo vídaný moment. Mahuta držel za dres nabíhajícího Dolžnikova, který po hvizdu v emocích finského obránce zezadu podkopl.
Oba hráči se pustili do emotivní výměny názorů, ve které se Mahuta po Dolžnikovovi ohnal pěstí, což vyvolalo hromadnou potyčku. Oba hráči obdrželi červenou kartu, dají se očekávat tresty na vyšší počet zápasů. „Od Artura to byla kravina. Oba právem dostali červenou a budou za to pykat,“ hodnotil Vašulín.
„Reakci Dolžnikova nebudu hodnotit, ale od Mahuty je to stupidita. Čeká nás těžký závěr podzimní části a on nám bude chybět… Musíme to s ním vyřešit,“ neskrýval nespokojenost Trousil.
Oba hráči měli slovní výměnu již pár minut před inkriminovaným okamžikem. „Od Mahuty docházelo k provokacím. Artur se zbytečně nechal vytočit, mrzí ho to. Největší trest je to pro něj, pravděpodobně dostane vyšší distanc,“ uvědomoval si Janotka.
Během reprezentační přestávky budou Pardubice především řešit zdravotní komplikace hráčů.
„Botos má zlomený nos a dva hráči dostali červenou, takže jsme mínus tři hráči a nula bodů,“ povzdech si Trousil, kterému po předchozím zápase s Duklou schází také Sychra a Řezníček. U obou navíc jde o dlouhodobější zranění.
Janotku naopak těší zužování týmové marodky: „Jásir už v sobotu trénoval a s Honzou Klimentem to vypadá také nadějně. Budeme ho zapojovat postupnou zátěží.“