Hradecký útočník Vašulín: Otázek na rodinu a na přestup bylo stejně

A výsledek? Třiadvacetiletý fotbalista bude mít rok 2022 navždy spojen s narozením syna, kdežto na případný fotbalový přestup si musí minimálně do roku příštího počkat.

Ze dvou možných změn vyšla ta rodinná, na kterou z nich jste dostával v letošním roce víc otázek?

Bylo to tak půl na půl. V rodině převládala ta, zda to bude kluk, nebo holka.

Co jste odpovídali?

Zůstávalo to bez odpovědi. My jsme si to nechali napsat lékařem do obálky, ale nechali jsme si to pro sebe. Takže syn byl pro naše okolí překvapením.

A otázky na to, zda se z Hradce vydáte jinam?

Bylo jich také hodně, ale většinou ve fotbalovém prostředí a od kamarádů, ti se ptali často.

Jak váš život ovlivnila událost rodinná?

Hodně. Máme miminko jen několik týdnů a najednou tady je někdo, kdo s námi bude celý život. Je to změna, kterou si každý musí prožít.

Ta fotbalová, o které se diskutovalo skoro celý rok, nepřišla. Dá se k ní něco říct?

Nedá. Jsem v Hradci, stát se může prakticky cokoliv, ale já se snažím to nevnímat a soustředit se na sebe.

I když je to asi dost těžké.

Máte pravdu, novinami toho projde dost, já to ale moc nečtu. Avšak stejně se to ke mně občas dostane od spoluhráčů či od kamarádů. Podle mě nemá cenu o tom mluvit, dokud není podepsáno.

Každopádně tento zájem odráží fotbalový rok, který za sebou máte. Co mu říkáte?

Že byl vydařený. V jeho první polovině jsme velmi dobře dokončili výborně rozjetou minulou sezonu, skončili jsme šestí, což pro nás byl obrovský úspěch. Navíc jsme dokázali porazit i týmy z absolutní špice, třeba i Slavii ve chvíli, kdy se rozhodovalo o mistrovském titulu. Cením si ho i proto, že jsme hráli skupinu o první až šesté místo, což sice bylo nečekané, ale podle mě jsme si to zasloužili.

A jak hodnotíte podzim, po kterém jste dokonce ještě o příčku výš, než jste skončili na jaře?

Myslím si, že jsme předváděli dobré výkony, avšak tabulka je letos hodně vyrovnaná a cesta za tím, abychom zopakovali nebo napodobili úspěch z minulé sezony, bude ještě dlouhá.

Co vy osobně?

Určitě jsem rád, že se nám daří jako týmu, i když závěr podzimu mohl být výsledkově vydařenější. A že dostávám hodně příležitostí a mám důvěru trenéra. Přesto od sebe očekávám trochu víc, než se mi na podzim povedlo. Dal jsem tři góly a na dva nahrál, není to tak málo, ale šancí jsem měl dost na to, aby to bylo lepší. Ale třeba se to na jaře otočí.

V minulé sezoně jste v útoku vytvořili dvojici s Filipem Kubalou, letošní podzim to ještě zvýraznil, stali jste se pro soupeře opravdovou hrozbou. Jak spolupráci se svým parťákem hodnotíte?

Změna, kterou trenéři udělali a my jsme začali hrát na dva útočníky, prospěla týmu i nám dvěma. Jsme sice s Filipem rozdílné typy, ale možná právě to je naše výhoda. On je ten rychlejší, já mu dělám servis tím, že chodím do soubojů, a on to pak může využít. Přináší to týmu góly a body. Já jsem opravdu spokojen a uvidíme, co to s námi udělá na jaře.

Jarní část sezony začne už na konci ledna, pro vás těžkým zápasem na hřišti mistrovské Plzně. Co si přát od vstupu do druhé části sezony?

Šťastné vykročení, i když víme, že to bude hodně těžké. My ale dobré vykročení potřebujeme. Jak jsem již říkal, tabulka je vyrovnaná a jaro nebude lehké. Plzeň je pro každého těžký soupeř, my jsme ale v minulé i v této sezoně ukázali, že můžeme vyhrát nad každým soupeřem. A body by se hodily.

Hned poté se vydáte do Českých Budějovic na odložené osmifinále MOL Cupu. Podaří se zopakovat loňská účast v semifinále?

Určitě to není nejlehčí soupeř, který v osudí byl, ale mohlo to pro nás dopadnout i hůř. Hrát se mělo v listopadu, což by bylo blíž ligovému zápasu, který jsme na podzim právě v Budějovicích vyhráli. Myslím, že je to soupeř, který je na podobné úrovni jako my, a naším cílem je v poháru dojít co nejdál, pojedeme tam tedy s tím, že chceme postoupit.