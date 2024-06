Byl bych blbec, kdybych si myslel, že v Plzni není konkurence, hlásí Vašulín

Vydatně pomohl k výhře 7:0 nad třetiligovým nováčkem a městským rivalem z Petřína, v prvním poločase trenéři zkoušeli na hrotu jeho spolupráci s dalšími novými tvářemi Slončíkem a Kabongem. „Známe se málo, ale musím říci, že to bylo dobré. Nastříleli jsme šest gólů za půli, to je super,“ pochvaloval si šestadvacetiletý Vašulín.

Vypadalo to, že od první minuty jste do toho chtěli šlapat.

Určitě. Všichni víme, jak takové zápasy vypadají, když rychle nevstřelíte první gól. Byli jsme rádi, že jsme to odšpuntovali brzy, pak už jsme to dohráli v poklidu.

Jak se vám hrálo v útočné trojici se Slonem a Kabongem?

I když jsme spolu zatím nic neodehráli, bylo to dobré. A bude to určitě lepší a lepší. Šli jsme do toho z plného tréninku, jsou hodně intenzivní, až před zápasem jsme si naťukli něco taktického.

Tom Slončík (vlevo) se stal posilou Viktorie Plzeň, po podpisu smlouvy pózuje s dresem, vedle něj sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

Máte za sebou pár dnů v novém působišti, už jste se začlenil?

Cítím se super. Jsem tady momentálně nadšený. Zázemí, kluci v kabině… I když jsou tréninky hodně náročné, je to tady skvělé.

Až to předčilo vaše očekávání?

Zázemí stadionu jsem viděl poprvé, když jsem byl v Plzni na zdravotní prohlídce. A je to tady parádní. Nikoho z kluků jsem sice neznal osobně, ale ví se, že v Plzni je skvělá kabina. Teď už jsem to mohl poznat na vlastní kůži. Věřím, že se mi tu bude líbit.

Přitom se po sezoně mluvilo o tom, že zájem má i Slavia?

To už beru jako historii. Jsem rád, že dopadla Plzeň. Je to jeden z největších klubů v Česku, cítil jsem na sobě, že už se v létě potřebuji a chci posunout. Pak už pro mě byla Viktorka první volba.

Jakou roli hrál při vašem rozhodování trenér Koubek, kterého dobře znáte?

Také on mě kontaktoval. Dva roky jsem pod ním hrál v Hradci, musím říci, že jsem s ním zažil svou nejlepší sezonu. Samozřejmě i on byl jedním z důvodů, proč jsem se takto rozhodl. Vím, co od něj mohu čekat, jaký fotbal chce hrát.

Velké konkurence v útoku se nebojíte?

Konkurence je zdravá. Byl bych blbec, kdybych šel do Plzně a myslel si, že tady žádná nebude a budu tady mít na růžích ustláno. Vnímám to jako dobrou věc, která mě může jen posunout. S konkurencí musíte počítat, když jdete do Plzně.

Mimochodem, kdo proti Petřínu rozhodl o pozici kapitána. Pásku dostal mladík Slončík, kdy dojde na vás?

Ještě nás čeká dost přáteláků, určitě to padne i na mě. Nyní to rozdělovali kustodi, vzali to od nejmladších, takže ji měl na sobě Slon. Ale ještě se to protočí. K tomu hattrick, asi do kasy něco přibude. Docela náročný začátek... (smích)

Zrovna proti Plzni se vám v minulosti střelecky moc nedařilo, že?

Tady to bylo vždycky těžké. Myslím, že jsem v Plzni nedal ani gól. Loni v červenci jsem tu ve druhém kole ligy nedal ani penaltu. Věřím, že když teď na mě fanoušci nebudou pískat, dokážu se prosadit. (úsměv) Hned ve druhém kole nové sezony přijede Hradec, na to se moc těším.

I na evropské poháry, o které se Viktoria znovu porve?

Moc. Je to další lákadlo. Před čtyřmi lety bych o něčem takovém ani nesnil. Předkolo Evropské ligy je obrovská motivace, věřím týmu a celé Viktorce, že to zvládneme a dostaneme se do skupiny.

Je z Plzně blíž i do národního týmu?

Určitě. Vždycky je do reprezentace blíž z mančaftu, který hraje v tabulce nahoře.