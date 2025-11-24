Sedmadvacetiletý útočník přišel do Sigmy v létě na roční hostování z Viktorie Plzeň. A okamžitě začal napodobovat příběh dalšího olomouckého útočníka Jana Klimenta, který přišel z Plzně do Olomouce před rokem a hned se stal nejlepším střelcem soutěže.
Jenže na rozdíl od Vašulína přišel Kliment po konci smlouvy jako volný hráč. A právě fakt, že Vašulín stále patří Plzni, teď Sigmě komplikuje život.
Součástí jeho hostování je totiž doložka, že si jej Viktoria může v zimním přestupovém období bezplatně vzít zpět. A Západočeši tuto možnost využijí.
„Můžu potvrdit, že přišla oficiální informace, že si ho Plzeň chce v zimě stahovat, na což má právo,“ konstatoval trenér Sigmy Tomáš Janotka po sobotním zápase na půdě Dukly.
Olomouc v něm dvakrát prohrávala, nakonec z Prahy veze bod za remízu 2:2. Kromě Vašulína skóroval v první půli křídelník Ghali.
Je otázkou, nakolik Plzeň Vašulína potřebuje. Povolává ho zpět, aby využila jeho formu, nebo aby oslabila přímého konkurenta v boji o top čtverku soutěže?
Plzeň má totiž v kádru hned čtyři klasické útočníky. Je možné, že v zimě odejde ve formě hrající Durosinmi, po zranění se ale už vrátil Matěj Vydra. Na první dobrou se tak zdá, že ho Viktoria zase tak moc nepotřebuje, ostatně má druhý nejlepší útok v lize. Vstřelila jen o gól méně než první Slavia.
„Na nás bude, abychom udělali maximum pro to, aby se k nám znovu připojil,“ naznačuje Janotka, že Sigma bude chtít svého kanonýra odkoupit z Plzně na trvalý přestup.
Povede se to? Plzeň s novými majiteli může cenovku vyšponovat, finančně není v nouzi.
Nezáleží na mně, ví Vašulín. Trenér Hyský mlží
Absence Vašulína by byla citelnou ztrátou. Vytáhlého útočníka si pochvalují i spoluhráči. A není divu.
„Váša je pro nás hodně důležitý. Je to opěrný bod. Je vysoký, má výborné hlavičkové souboje a dokáže míč podržet zády k bráně. Navíc je hodně nebezpečný v šestnáctce. Pro nás je jedním z klíčových hráčů. Tím, že dává pravidelně góly, se o něj můžeme opřít. Jsme všichni rádi, že se mu daří. Snad mu to vydrží,“ chválí záložník Michal Beran.
Jaké alternativy Olomouc má, pokud snaha o nákup nedopadne?
Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?
Další útočník Tijani, jenž pro změnu hostuje ze Slavie, se zatím s oslnivou formou nepotkal. Trenér Janotka mu už dříve vyčítal laxnost. „Mrhá svým potenciálem,“ prohlásil.
Další forvard Jásir ještě v áčku Sigmy neodehrál ani minutu, v sobotu se po vleklých komplikacích objevil poprvé v lize aspoň na lavičce. Před týdnem absolvoval první soutěžní start v olomouckém dresu, nastoupil za třetiligové béčko.
Možná nejlepší variantou by byl návrat zmiňovaného Klimenta, který se od jara léčí se zlomeninou lýtkové kosti. Už se ovšem zapojil do tréninku a jeho start v zápase se blíží.
Kliment o faulu: Všechno se mi zbořilo, nejsem teď schopný Frydrychovi odpustit
„Honza je na tom velice dobře. Zapojuje se na tréninku do cvičení a průpravných her. Zatím v roli žolíka, aby nedocházelo k nějakým důraznějším soubojům a kluci na něj při cvičeních brali ohled. Od pondělí by se měl zapojit bez omezení. Bude otázka, zda nám ještě na podzim pomůže. Je mimo soupisku pro Konferenční ligu, takže se bavíme o zbývajících třech zápasech v lize. V řešení je také prodloužení smlouvy,“ poznamenal Janotka.
Kliment má v Olomouci smlouvu do příštího léta. Na jaře po něm lačnila pražská Slavia, a to i přes zlomeninu v noze. Slávisté se dokonce podíleli i na jeho léčbě, Sigma ale na podmínky Pražanů nepřistoupila.
Vystřídat v sestavě Vašulína Klimentem by bylo logickým vyústěním situace. Těžko si představit, že by se jeden či druhý střelec spokojil s rolí náhradníka. Zvlášť vzhledem k formě, v níž Kliment byl a Vašulín momentálně je.
„Máme před sebou ještě pět velmi důležitých zápasů. Čili k tomu, co se bude dít v zimě, se teď určitě vyjadřovat nebudu,“ řekl v neděli na dotaz ohledně Vašulínova návratu plzeňský trenér Martin Hyský.
A jak sám útočník nahlíží na zájem Plzně? „Abych byl upřímný, vůbec o tom nepřemýšlím. Přišel jsem, abych Olomouci pomohl a hrál poháry. Chci dávat góly a je mi jedno, co bude. Je před námi ještě měsíc. Udělám vše pro to, aby se nám jako týmu dařilo a zvládli jsme postoupit v Konferenční lize do jarní fáze. Co se bude dít v lednu? To asi nebude záležet na mně. Je ještě hodně zápasů, aby se něco takového povedlo,“ sdělil Vašulín.