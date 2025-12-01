Práce? Ne, góly! Vašulín ve fotbalové lize dál vládne střelcům. Znáte jeho příběh?

Chance Liga 2025/2026

Není to tak dávno, co si myslel, že ho fotbal ani neuživí. U kamarádů si domlouval brigády, pomáhal rekonstruovat bytová jádra, pak prodával sportovní oblečení. Vypadalo to, že druhá liga v Chrudimi bude jeho strop. A ono se to vyvrbilo úplně jinak. Také po sedmnáctém kole platí, že Daniel Vašulín je nejlepším střelcem fotbalové ligy.
V neděli se v Liberci netrefil, dokonce střídal už v poločase a jeho Olomouc prohrála 0:1, ale to nic nemění na tom, že vytáhlý útočník s lehce zarostlou tváří je hitem podzimu. Hostování v Sigmě ho nakoplo, stihl už devět gólů, což se mu nikdy dřív nepovedlo ani za celou sezonu.

„Dan byl prostě samorost,“ nadechne se Miroslav Koubek, kouč, který Vašulína vedl v Hradci Králové a pak si ho vybral i do Plzně. „Bylo na něm vidět, že začal s profifotbalem pozdě, že neprošel akademiemi. Měl nedostatky v technice, pohybu, koordinaci, taktické vyspělosti. Ale zároveň z něj tryskal obrovský potenciál. Už v Hradci jsem věděl, že může jen růst.“

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

Nepřipomíná vám ten příběh něco? Nebo spíš někoho? Aspoň lehce? Jeden takový čahoun, který se mezi profíky dostal pozdě, dlouho brigádničil a balon mu překážel, to přece dotáhl až na nejlepšího reprezentačního střelce české historie. Zní vám srovnání s Janem Kollerem přehnaně?

„Já bych se ho nebál,“ usměje se Koubek. „Dan je typologicky podobný, navíc rychlejší. Má pomalejší nástup, ale když se rozběhne, zíráte. Taky má výbornou střelu zpoza vápna, levou i pravou. Takovou bombu z kroku. To není u hroťáka úplně běžná věc.“

Trvalo to, než se Vašulín naučil přednosti pořádně využívat. V Hradci si už ve druhé lize vyboxoval silnou pozici, i po postupu naskakoval pravidelně v základu, udivovalo, jak často se i na top úrovni dostane do šance. Ale góly přiskakovaly pomalu: v první sezoně šest, ve druhé a třetí sedm. Na hroťáka spíš průměrná bilance.

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Přitom i z datových analýz Vašulín vyskakoval jako potenciálně extra zajímavý typ. Už v Hradci statistiky odhalily, jak dobře pracuje s prostorem a jak ovládá umění jménem výběr místa, ale zároveň z nich křičela jeho hlavní bolest. Na podzim 2023 byl podle čísel největším paličem ligy: posbíral nejvíc střel, zato góly tehdy stihl jen dva.

Teď jako by Vašulína někdo vyměnil: na devět tref mu stačilo čtrnáct střel na branku, což je bilance, která už může zaujmout i reprezentační trenéry. V poslední nominaci byl náhradníkem, ale když formu udrží, může být variantou i pro březnovou baráž o mistrovství světa. Šest let poté, co řešil, jestli si místo brigády najde práci na plný úvazek a z fotbalu vycouvá nebo mu zůstane jako koníček. Jak se to vůbec stane?

„Dobře pracoval v trénincích, nabíral zkušenosti, prošel tisíce herních situací a vybrousil se,“ líčí Koubek. „Nedostatků měl plno, já mu nejvíc vytýkal slabší intenzitu. Musel se naučit pracovat v rychlosti, zlepšit pohyb a hlavně zakončení. Vždycky mu dlouho trvalo, než v koncovce vybral řešení, v tom udělal obrovský pokrok. Taky býval náladový, stávalo se, že do zápasu nedal maximální nadšení. Ale líbilo se mi, že když jsem mu něco vyčetl, vždycky naslouchal a reagoval tak, jak měl. Vnímavý kluk.“

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Otázka je, co dál, protože jakmile skončí podzim, bude třeba rozseknout nejbližší budoucnost.

Plzeň už v předstihu ohlásila, že si chce Vašulína v zimě z hostování stáhnout, ale co kdyby zase spadl mezi náhradníky, kteří chodí na hřiště na pár minut? Zatím se nic nezměnilo na tom, že ve Viktorii je nabito: o místo na hrotu se rvou kapitán Vydra, afričtí dravci Adu a Durosinmi, po zranění potřebuje praxi mladý Kabongo. Skoro se zdá, že pro Vašulína by dávalo větší smysl, kdyby ho Olomouc už v zimě vykoupila, což je jedna z variant, o které se spekuluje. Jenže taky Sigma si stahuje z hostování v Jablonci rozjetého střelce Růska, navíc se v neděli po půlroce vrátil na trávník kapitán Kliment, který čerstvě podškrábl novou smlouvu.

Pokud Plzeň nechce nejlepšího střelce ligy přibrzdit, měla by mu vytvořit prostor, což se klidně může stát: o Nigerijce Durosinmiho, který na podzim ve všech soutěžích zvládl jedenáct gólů, je dlouhodobě zájem v zahraničí. Takže? Bude Vašulín od jara pálit za Plzeň, kde se zatím neprosadil tak, jak se čekalo?

„Pozor, já tvrdím, že si ve Viktorce vedl dobře,“ namítne Koubek. „Dával góly, pomohl nám i v pohárech. Zastavil ho návrat Durosinmiho po zranění a rozvoj Adua, Matěj Vydra taky chytil fazonu a z Dana byla najednou čtyřka. Jako trenér jsem potřeboval, aby hrál víc, proto jsem v létě byl pro, aby odešel hostovat. Ale určitě jsem ho nevyhnal a věřím, že až se vrátí, Plzeň se má na co těšit. Stal se z něj profík se vším všudy, koncentruje se, ohromně se zlepšil. Nemám mu už moc co vytknout.“

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

