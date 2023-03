Vašulínův návrat ozdobený gólem! Z týdne byly nakonec dva měsíce

Předpovídaný týden se nakonec protáhl na dva měsíce, obávaný a v lize respektovaný útočník si tak zápas znovu zahrál až v sobotu ve Zlíně. A znovu ukázal, že v něm Hradec má velkou oporu. Vašulín nastoupil na poslední půlhodinu zápasu a po nějakých třinácti minutách pobytu na hřišti dal hlavou gól.

Stanovil tím skóre zápasu na konečných 2:2.

Spokojenost?

Jeli jsme sem vyhrát, což se nám nepovedlo, ale protože jsme dvakrát prohrávali, tak bod je asi spravedlivý. I když jsme na konci mohli zápas zvrátit na svoji stranu, což se nám bohužel nepovedlo.

Šance vypadala hodně jasně, byli jste k výhře opravdu blízko...

Byla tutová, ale jak už jsem říkal, dvakrát jsme prohrávali a rozhodčí domácím ještě jeden gól neuznali kvůli ofsajdu. Proto jsme rádi, že jsme alespoň vyrovnali.

Podařilo se vám to jen chvíli poté, co jste na hřiště přišel. Jasný záměr trenéra?

S tím jsem na hřiště také šel. Zlín jsme tlačili, do jejich pokutového území létalo hodně centrů. Některé se až tak nepovedly, ale já jsem stále čekal, že ten správný přiletí. Přiletěl a hlavička mi vyšla.

Hodně velké povzbuzení po tak dlouhé pauze, kterou za sebou máte?

Jsem za to moc rád, protože pro mě to bylo ubíjející období, nic příjemného. V jednu chvíli jsem se už viděl na hřišti, pak to ale zase nešlo, dokonce to v jednu chvíli vypadalo, že si na jaře už nezahraju, takže nakonec mám radost z toho, že se alespoň tohle nevyplnilo, že můžu hrát a že můžu týmu pomoct.

První prognóza zněla na týden, co ji změnilo na tak dlouhou pauzu?

Bohužel se zranění nelepšilo, protože se ve šlaše kotníku udělal zánět. Proto to tak dlouho trvalo. Teď už jsem ale naštěstí úplně v pořádku.

Zahrál jste si třicet minut, jak na tom vůbec jste po tak dlouhé zápasové pauze?

Trénovat můžu tři týdny, s mužstvem poslední týden. S kondičním trenérem pracujeme na tom, abych se co nejdříve dostal do stavu, v jakém jsem byl před zraněním. Myslím si, že teď to jde tak, jak to má jít.

Jak vůbec vidíte situaci Hradce i vzhledem k bodu, který jste získali ve Zlíně?

Já hlavně věřím, že Hradci pomůžu k tomu, abychom konec jara úspěšně dotáhli a byli v klidu.

Výhra ve Zlíně by vám pomohla ještě víc.

Jak už jsem říkal, jeli jsme sem vyhrát i proto, že Zlín je poslední a my máme ambice se porvat o střed tabulky. I proto jsme se na konci zápasu tlačili k vítězné brance, což bohužel nevyšlo. Chtěli jsme tři body, ale na druhé straně po tom průběhu jsme rádi, že máme jeden.