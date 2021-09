Nemáme sílu diktovat tempo celý zápas, vidí teplický Trubač

Vedení jste neudrželi, proč?

Ono se nám to stává. Na Bohemce jsme vedli, v Budějovicích jsme byli celý zápas lepší, ale prohrajete 0:1. I do Baníku jsme bušili. Ale každý vidí, jaké jsme schopní dostat góly, teď rozhodl vlastní. Lepí se na nás obrovská smůla. Naše psychika dobrá nebude, musíme se zvednout.

Jak?

Můžeme si pomoct jen sami. Na hřišti nechat všechno jako proti Baníku a být důslednější v individuálních věcech kolem vápna. Soupeře často nedostupujeme a on snadněji odcentruje. Tyhle maličkosti chybí, abychom byli úspěšní.

Proč vám ani vedení nestačí?

Zápas zkoušíme přiklonit na naši stranu na sílu. Když vedeme 1:0, víme, že si nemůžeme dovolit hrát hezký fotbal. O výsledek se bojíme, to je pochopitelné. Musíme se to učit dohrávat líp. Může to být i nezkušeností, měli jsme hodně mladších hráčů. Nemyslím, že po prvním gólu budeme tím týmem, který bude neustále určovat tempo. Nemáme takovou sílu, abychom celou dobu zápas kontrolovali.

Je to pro vás jako tvořivého záložníka o to složitější?

Když vedete, je těžké, abyste balon podrželi, hráli do kombinace. Moje hra tím trpí, ale já se musím naučit tomu přizpůsobit. Radši bych byl, kdybychom hráli po zemi, ale teď to extra kombinací nejde, i když proti Ostravě to bylo v první půli docela slušné.

V neděli hrajete v Karviné, která má stejně jako vy jen tři body. Jaký to bude zápas?

Důležitý, i když ne ještě klíčový. My zvlášť doma odehráli slušná utkání, pořád je začátek. Ale nemůžeme se spoléhat, že budeme body honit jako minulý rok někdy v prosinci. Dostávalo by nás to pořád pod větší a větší tlak, prostředek vám uteče a najednou nestačí ani dvě výhry, abyste se tam dotáhl.

Jak vás posunou Peruánec Succar a Francouz Diallo, nové posily?

Oba jsou velice šikovní kluci, na hřišti by nám mohli pomoct. Succar už se v zápase ukázal. Adaptace na českou ligu bude nějakou dobu trvat, hodně záleží na nich.