Teplický hrdina Trubač: Baník má asi díry. Posiluje mě role outsidera

V úvodu posadil míč z rohu na hlavu Knapíka a v závěru pak dirigoval parádní ťukes, na jehož konci našel na zadní tyči Gninga a umožnil mu slavit první gól v soutěži.

I na jaře jste na Baníku vyhráli 4:2. Svědčí vám jeho stadion?

Na Baník docela umíme, ale pamatuji i domácí zápasy, které jsme s ním prohráli. Přijde mi, že jsou vyrovnané a lámou se ke konci.

A co se zlomilo, že jste si dokráčeli pro první výhru sezony?

Naše zlepšená obrana. To je alfa a omega. Už proti Bohemce kluci vzadu odváděli fantastickou práci. Dostat na Baníku jeden gól je úctyhodné, protože jeho útočná síla je obrovská. A do toho počítám i brankáře Muchu. Jsem rád, že se mu to povedlo, protože je výborný klučina a čekal na šanci dlouho.

I vy jste odvedl skvělý výkon.

Hrálo se mi docela dobře, ale chvílemi jsem byl zafoukaný. Byli jsme v Ostravě už od pátku na hotelu a nedalo se tu dýchat. Ale na balonu mi to docela lepilo.

Konečně vám vyšla standardka.

Jsme vzrůstem spíš malý tým, takže gól ze standardky je obrovské plus. Zvlášť když jsme jich na můj vkus i s přáteláky hodně dostali. Baník nám to ulehčil, ale můžeme říct, že to ulehčil i týmům před námi. Dostal kupu branek. Asi mají díry v obraně a my jsme to dokázali využít.

Řešíte standardky často?

Začali jsme se jim věnovat skoro celý trénink, protože víme, že můžou rozhodovat. Zvlášť v české lize.

Při gólovém ťukesu jste nechtěl sám zblízka střílet?

Bliklo mi to hlavou, ale míč jsem neměl v ideálním úhlu. Zkusil jsem přihrát. Kdo mě zná, ví, že rád nahrávám a šance připravuji. Těší mě, že Gningovi to spadlo do brány, i když nešlo o čistý kop. Minule proti Bohemce jsme měli smůlu, prohráli jsme skoro v posledních minutách, dneska se štěstí přiklonilo k nám.

Jak vám první výhra pomůže?

Po psychické stránce obrovsky. Ale tenhle zápas přijde vniveč, jestli nezvládneme doma Zlín. Pokaždé musíme bodovat. Víme z loňska, že na konci ligy se to těžko dohání.

Pasují vás na sestup. Štve vás to?

Naopak, v té roli se mi hraje dobře. Dávám si do hlavy, že v očích veřejnosti jsme tým, který nemá co ztratit. Ne tedy v našem klubu a celém teplickém regionu. Uklidňuje mě to, posiluje sebevědomí. O to jsem šťastnější a motivovaný, když vyhrajeme.