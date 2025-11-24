Chance Liga 2025/2026

Petr Fojtík
  9:47
Trápilo ho zranění, neměl důvěru trenéra Jana Kameníka. Že by právě Daniel Tetour ukončil téměř dva měsíce trvající gólový půst fotbalistů Slovácka, na to by si nevsadil asi ani on sám.
„Statistika byla hrozná,“ ulevil si Tetour, který otevřel skóre nedělního východomoravského derby proti Zlínu a nasměroval hradišťský tým k prvnímu ligovému vítězství (2:0) od půlky srpna. „Měl jsem i štěstí, že to tam po lehké teči zapadlo. To nám chybělo v předchozích zápasech. Ale souviselo to s tím, jak jsme se do zápasu šli.

Včetně poháru jste dali branku po 649 minutách. Oddechli jste si hodně
Každý mančaft se může dostat do takové situace. Kdyby bylo vidět, že dominujeme, že si vytváříme šance, věřil bych, že se to otočí. Ale obzvláště v posledních dvou zápasech jsme neměli z čeho skórovat. Super, že jsme to prolomili a vyhráli. Můžeme jet s lepším nastavením na Slavii.

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Dostali jste pod sebe na poslední místo Baník. Získali jste zase naději?
Bylo pro nás neskutečně důležité vyhrát. Oželeli bychom i herní projev. Od prvního dne, co přišel nový trenér, je cítit, že se něco změnilo. Impulz byl správný. Kdybych se vžil do situace trenéra, v jakém jsme stavu, jaký máme los, tak udělal hodně odvážný krok. Vzhledem k tomu, že se povedlo derby, máme o malinko lepší výchozí pozici. V každém zápase můžeme něco uhrát, i když to bude těžké.

Nástup Romana Skuhravého, který vás vedl Dukle, jste přivítal, že?
Říkal jsem si, že je to dobrá zpráva. Měl jsem to štěstí, že mě trénoval. I kluci, kteří ho neznali, rychle zjistili, že je to výborný trenér, který chce hrát fotbal.

Trenér Roman Skuhravý na tiskové konferenci po příchodu do Slovácka.

Během pár dnů totálně překopal defenzivní styl jeho předchůdce. Jak jste to zvládli?
Z jednoho zápasu těžké soudit, ale byli jsme energičtější, měli jsme lepší nastavení. Věděli jsme, že jdeme hrát něco, co dává smysl a nejsou tam taktické věci, které by nám neseděly.

Do derby jsme odehrál za Slovácko v lize 106 minut, naposledy jste nastoupil v srpnu. Je to pro vás restart?
Rozdělil bych to na dvě části. Můj zdravotní stav nebyl ideální, takže jsem se do toho nedostával snadno. Druhá část byl herní styl předchozího trenéra, který neseděl více hráčům. Jsou tady nastavení do hernosti, chtějí kontrolovat míč. Není tajemstvím, že trenér Kameník uznává jednoduchý styl, který nemohl tomuto mančaftu vyhovovat.

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Trenér Skuhravý vás chválil, ale zároveň řekl, že jste se v některých situacích zachoval jako dřevák.
Stoprocentně souhlasím. V prvním poločasy byly momenty, které byly hrozné, nevynucené chyby. Sám o nich vím. Když hodnotím zápasové věci, začínám tím, co jsem pokazil. Až na konci se pak dostávám k pozitivním věcem. Dokážu podat lepší výkon.

Druhý gól dal Korejec Kim, který byl ve Slovácku víceméně odepsaný. Tušil jste proč?
I kluci v klubu ví, jakým v něm je potenciál. Pro mě nepochopitelné, jak byl odstrčený a nedostával prostor. Byla to hrozná škoda pro klub i pro něj. Je to super člověk a takové zacházení si nezasloužil.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

