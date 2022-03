Příští zápas máme co napravovat, ví po porážce s Karvinou záložník Tetour

Baník prohrával už ve 27. minutě 0:3, když Karvinští dali tři podobné góly po průnicích do otevřené obrany.

„Bylo tam nějaké nedorozumění, nedůraz. Karvinští měli i trochu štěstí, že balon propadl k nim. Vyšlo jim to. Byla to nešťastná souhra náhod,“ řekl Daniel Tetour.

Nebyla spíše chyba v tom, že jste nabyli dojmu, že se vám nemůže nic stát?

Zápas se vyvíjel standardně. Akorát ty chyby a nedůraz nás srazily. Asi to na nás dolehlo i psychicky. Divákům se to nelíbilo, v hlavách jsme měli, že je to nula tři, a s tím je těžké něco dělat.

Fanoušci skandovali: My chceme Baník! Jak vám bylo?

Snažili jsme se hrát... Dostat tři góly od posledního týmu vypadá fakt špatně. Divákům se nedivím, ale asi každý tým na světě zažil zápas, v němž mu nevyšlo skoro nic a soupeři všechno.

Jenže na jaře Baník vyhořel i s tehdy posledními Teplicemi 2:4...

Když vezmu naše výkony suma sumárum, tak je to většinou dost vyrovnané, občas nám přeje štěstí. To se k nám tentokrát obrátilo zády. Ale musím být soudný, ty zápasy jsme neměli pod kontrolou, že bychom soupeře předčili a výhru si zasloužili.

Na čtvrté Slovácko ztrácíte tři body...

To je komplikace, ale ještě bude nadstavba, kde Slovácko asi nějaké body ztratí. Na nás bude, abychom ztratili co nejméně a snažili se je dohonit.

Nehrálo roli podcenění?

Ne, ale pro nás je možná horší, když máme potvrdit roli favorita, když jsou na nás kladeny větší nároky, abychom utkání zvládli herně a nebyli ti, co spoléhají jen na brejky, nákopy míčů. Takové zápasy jsou pro nás složitější.

Jak se vám hrálo po zranění?

Těšil jsem se, pauza byla delší, ale představoval jsem si to trochu lépe. První poločas nebyl dobrý. Přesto jsem doufal, že zápas zvládneme. Příště, po nynější reprezentační pauze, máme na Spartě co napravovat.

Uprostřed zálohy jste poprvé nastoupil se zimní posilou Dominikem Janoškem, protože Filip Kaloč nemohl kvůli žlutým kartám nastoupit. Byla to změna?

Dominik je typologicky trochu jiný hráč než Filip, který plní spíše defenzivnější úkoly, a dobře. Proti poslední Karviné jsme měli zvolit hernější sestavu, protože s Dominikem jsme ofenzivněji ladění. Když soupeř chodil do brejků a my jsme nekontrolovali balon, defenzivní záložník nám chyběl.

Nové hráče máte i na krajích sestavy – Arťoma Koncevoje, Šimona Faltu a Ubonga Ekpaie.

Kádr se v posledních letech dost mění, takže nějaké velké zvykání na spoluhráče moc nefungovalo. Ale kluci, kteří přišli, jsou posilami. Nějaký čas jsme už spolu, jsme na sebe zvyklí.