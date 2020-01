O místo v karvinské obraně se poperu, slibuje Stropek

„Doufám, že teď budu mít větší šanci prosadit se,“ usmál se jedenadvacetiletý obránce. „Vše ukáže zimní příprava, zda mě trenér bude chtít.“

Stropek z dosavadních šesti přípravných zápasů Karviné odehrál pět včetně pondělního proti Lubinu.

Zklamalo vás, že jste záhy poté, co jste loni do Karviné přestoupil, šel zpátky do druhé ligy?

To ne. Moje výkony nebyly ideální, takže mi hodně pomohlo, že jsem mohl v Sokolově celý podzim hrát.

Stoperskou jedničkou v Karviné je Milan Rundić. Jak se vám s ním hraje?

Dobře. Řekl bych, že si celkem rozumíme, doplňujeme se. Jsem rád, když s ním mohu nastoupit.



Už jste zkusil spolupráci i s možnou stoperskou posilou, Brazilcem Eduardem. Jaké to je s ním?

Zvládli jsme to celkem dobře. A třeba s Pohroniem jsme nedostali gól. Ale komunikace s ním je o něco těžší, jelikož neumí česky a ani moc anglicky.

Může vám k místu v Karviné pomoci, že Pavel Dreksa odešel do Brna?

Mohlo by, mohl bych mít větší šanci. A o tu se poperu.



Dá se říct, že vaším největším konkurentem bude Martin Kouřil, který je nyní zraněný?

Stoperů máme více. Je tady už zmíněný Eduardo a uprostřed obrany může hrát také Mára Janečka. Je nás na ten post dost. Je jen na mně, abych podával dobré výkony a prosadil se.

Jste obránce, jenže Karviné chybí střelec. Je to hlavní problém mužstva?

Dáváme málo gólů, to je náš problém. Víme o něm. V úvodních třech přípravných zápasech jsme dali jen jeden gól, a ještě z penalty. V dalších dvou zápasech se to o něco zlepšilo, ale je jasné, že v útoku máme na čem pracovat.



S obranou jste spokojení?

Moc gólů, až na dva s Prostějovem a tři od Craiovy, nedostáváme. Obrana je vždycky důležitá. My musíme hlavně zapracovat na útoku, což je záležitost celého mužstva. Je to jednoduché - pokud nějaký gól dáme a žádný nedostaneme, můžeme vyhrávat. Vzadu musíme být poctiví.