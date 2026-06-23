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Chance Liga 2025/2026

Baník, Slavia... Šmiga se škrábe zpátky nahoru ve Zlíně. Bude dávat góly?

Petr Fojtík
  10:33
Daniel Šmiga na tréninku zlínských fotbalistů.

Daniel Šmiga na tréninku zlínských fotbalistů. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Daniel Šmiga na tréninku zlínských fotbalistů.
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník...
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník...
Zlínští fotbalisté začali letní přípravu se dvěma posilami. Na snímku útočník...
6 fotografií
V české nejvyšší fotbalové soutěži debutoval v 17 letech a 119 dnech jako historicky nejmladší hráč Baníku Ostrava, od té doby přidal Daniel Šmiga už jen šest prvoligových startů, poslední před třemi lety za Slavii. Nadějně rozjetou kariéru, kterou přibrzdily časté změny klubů, se talentovaný útočník pokusí nakopnout ve Zlíně, kam přestoupil ze Slavie.

„Dá se říct, že ji tady chci restartovat,“ přiznává Šmiga, který má za sebou v novém působišti první poločas přípravného zápasu proti Petržalce (3:3).

Na ruku dostal kapitánskou pásku a na hrotu nastoupil vedle Tomáše Poznara, který ji jinak při absenci Jakuba Jugase nosí na paži.

„Jednoznačně to chce čas. Musím se s novým týmem sžít, hráli jsme po třech dnech přípravy,“ připomíná Šmiga, že letní dril teprve začal.

Na tropickou třicítku, která v sobotní výhni spalovala hřiště ve Spytihněvi, se nevymlouval. Sám se sebou ale spokojený nebyl.

„V zápase jsem se necítil moc dobře. Nohy mě ve vedru moc neposlouchaly. Potřebuji absolvovat mnohem více tréninků s týmem, dostat do sebe sílu. Pak bych byl rychlejší a střely by mně nezablokovali,“ svěřoval se Šmiga se svými dojmy ze zlínské premiéry.

Ve dvojici s Poznarem se pohyboval na hrotu častěji on. A znovu zmínil, že na herní aklimatizaci bude potřebovat čas.

„Budu se snažit, aby to bylo co nejrychleji. Bydlení zatím neřeším. První řeším fotbal, abych se dostal do formy. To je úkol číslo jedna,“ říká Šmiga, který zatím přebývá na hotelu.

Na hledání stálého bytu má času dost. Ve Zlíně parafoval smlouvu na tři sezony. „Neměl jsem s tím problém.“

Nabídky ze Zlína si vážil. Od duelu se Slováckem v květnu 2023 se nad ním zavřela prvoligová voda. Když někdo zmíní jeho brzkou premiéru, je vidět, že mu to není úplně příjemné téma.

„Každý má svůj věk, aby se uchytil v první lize, ale nebylo to vůbec připravené,“ přiznává Šmiga s odstupem pěti let od zápasu proti Brnu, ve kterém odehrál dvě minuty. Druhý start tehdy přidal proti Zlínu. A za rok už byl ve Slavii.

Zlín omlazuje, chce být sebevědomější a dravější. Zkouší kanonýra z maltské ligy

„Skvělá zkušenost,“ říká Šmiga, přestože ani v Edenu neprorazil. Přidal tři zápasy v první lize, mnohem více jich přidal za béčko ve třetí a poté ve druhé lize.

„Slavia je specifická. Hru má založenou na atletičnosti, běhání. Náročný a velice účinný a úspěšný styl. Ukázalo mi to, na čem mám pracovat,“ podotýká a zmiňuje přitom trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Říkal mi, že mám hodně dobrých fotbalových vlastností, ale musím změnit intenzitu běhání a hrát ve větším sprintu. Zapracoval jsem na tom. Dokážu běhat hodně dlouho ve vysokém tempu,“ povídá odchovanec Frýdku-Místku.

Než se zase vydrápal do první ligy, uběhly tři sezony, které strávil na hostováních v nižších soutěžích. A ne vždy povedených.

„Ve Vlašimi se mi dařilo herně, ale bohužel jsem nedával góly. Nikoho nezajímá, jak útočník hraje, hodnotí se podle čísel a gólů,“ uznává Šmiga.

Jako katastrofální pak hodnotí sezonu na jihu Slovenska ve Zlatých Moravcích. „Stavěli mě na post, kde jsem nikdy nehrál. Byl to ztracený, nevydařený rok,“ kaboní se Šmiga.

Až v Příbrami, která se loni vrátila do druhé ligy, do sebe všechno zapadlo a zase o sobě dal fotbalově vědět.

„Průlomová sezona. Skvělý realizační tým mi věřil, hodně mu vděčím. Měl jsem góly, asistence. Po strašném začátku jsme do posledních kol bojovali o baráž,“ libuje si Šmiga, který si chce příbramskou pohodu přenést do Zlína.

„Prvoligová nabídka je vždycky vzácná. Věřil jsem, že po téhle sezoně přijde. Skvělá možnost se ukázat a jít v kariéře nahoru,“ přeje si rychlonohý útočník.

Od prvoligového křestu se podle vlastních slov hodně změnil. „Jsem mnohem zkušenější. Druhá liga mě obouchala. Je hodně o soubojích, odražených míčích. Dva roky zpátky jsem začal pracovat individuálně, samostatně. Hodně jsem se posunul. Začal jsem si přidávat. Přibral jsem mentálního kouče,“ prozradil Šmiga.

Daniel Šmiga na tréninku zlínských fotbalistů.

Zlín si od něj hodně slibuje. Oproti minulé nováčkovské sezoně chce přidat na rychlosti, dravosti, dynamice. A ve 22 letech stále ještě mladý Šmiga do tohoto konceptu zapadá.

„Dan je typický hrotový útočník, náběhový. Umí dávat branky, je fyzicky velmi dobře disponovaný,“ shrnul sportovní ředitel Zlína Pavel Hoftych.

Obnovenou prvoligovou premiéru si může Šmiga symbolicky odbýt v domácím zápase s Baníkem. „Těším se, ale chce to pořádnou přípravu,“ zopakoval Šmiga.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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