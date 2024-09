Samek zpátky v Česku: Krok zpět? I kdyby byl, chci udělat dva vpřed

Byla z toho sice porážka 0:2, ale nadějný záložník, jenž do Slavie před šesti lety zamířil právě z Hradce, ukázal svůj potenciál.

Pro klub i pro něj samotného důležitý počin. V Hradci totiž bude tuto sezonu z Lecce hostovat, poté Hradec může využít opci, jež je ve smlouvě zakotvena.

Je to pro vás důležité?

Jsem za ni rád. Je možná trochu vyšší, ale teď je to jen na mně. Pokud se mně a klubu bude dařit a na konci sezony bude spokojenost, můžeme se o tom pobavit. Navíc v takovém případě se k vám klub chová trochu jinak, není to tak že jste tady rok a pak si půjdete za svým.

Jak vůbec vznikal váš návrat do Hradce?

Se sportovním ředitelem Hradce Sabouem jsem komunikoval už na počátku minulé sezony. Už tehdy mi řekl, že o mě má velký zájem a že je v jeho silách, abych se do Hradce vrátil.

Co jste na to tehdy říkal?

Přiznám se, že v první chvíli jsem chtěl zůstat ještě v zahraničí a dokázat si, že mám na to se tam prosadit. Jak ale šel čas, jednoznačně jsem se rozhodl do Hradce vrátit. Může se zdát, že jsem udělal krok zpátky, ale já to tak neberu. I kdyby to ale měl krok zpátky být, tak se budu snažit, abych potom udělal dva vpřed.

Byl ve hře návrat do Slavie, odkud jste do Itálie před dvěma lety odcházel?

O něčem takovém nevím, jako první mi volal pan Sabou.

Takže žádný kontakt se Slavií?

S klubem ne, s některými slávisty ano, když se na sociálních sítích objevilo, že bych se mohl vrátil do Česka. S některými jsem mluvil, stále tam mám dost kamarádů.

Daniel Samek (vlevo) během zápasu proti Spartě.

Hradec se za šest let od chvíle, kdy jste odcházel, výrazně proměnil. Vnímáte to?

Od první chvíle, co jsem přijel, jsem byl příjemně překvapený. Všechno funguje skvěle, na nic si nemůžu stěžovat. Klub na mě dělá pozitivní dojem a je jen na nás, abychom na ne úplně špatný výkon proti Spartě navázali po reprezentační pauze. Potřebujeme bodovat venku, což se ještě nepodařilo. Pojedeme po pauze na Bohemku, přivézt body odtamtud by byl ideální scénář.

Možné ambice Hradce v této sezoně podle vás?

I když respektuju sílu dalších klubů, tak bych chtěl být po základní části v první šestce. Sám na sebe si dávám co největší cíle, jsem cílevědomý, proto věřím, že po třiceti kolech v první šestce budeme. A pak se může stát všechno. Mým cílem je být do šestého místa.

Co říkáte české lize, kterou jste opustil před dvěma lety?

Že se celkově celá posunula, největší rozdíl vidím ale právě tady v Hradci, kde je fotbalový boom i díky novému stadionu. Liga jde každým rokem nahoru, což je i jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. Dělá na mě dobrý dojem.