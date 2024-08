Fotbalista Samek po návratu z Itálie posílí Hradec, v Lecce se neprosadil

„Přivedli jsme Dana Samka. Ještě to není oficiálně oznámeno. Kdy s ním budeme moci počítat, to se uvidí. V nejbližších dnech se to bude řešit,“ uvedl Horejš na tiskové konferenci po prohře 1:2 v utkání 6. ligového kola v Pardubicích.

Samek se vrátí do rodného města a do klubu, jehož je odchovancem. V létě 2018 přestoupil do Slavie a v 17 letech se dostal do A-týmu Pražanů. V sezoně 2021/22 začal talentovaný střední záložník pravidelně nastupovat a v dosavadních 21 ligových zápasech si připsal tři branky a stejný počet asistencí.

Poté ho na chvíli přibrzdilo zranění a do základní sestavy Slavie už nepatřil. Pražané ho předloni prodali do Lecce. Do prvního týmu italského mužstva se Samek neprosadil a hrál za mládežnický výběr, za který nastoupil do 64 utkání.