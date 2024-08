Hotovo, záložník Samek se stal posilou Hradce. Z Itálie přišel na hostování

„O posílení středové řady jsme se snažili celé letní přestupové období, na Daniela jsme de facto čekali a trpělivost se nakonec vyplatila. Jednání s italskou stranou byla náročná, ale korektní,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

„Daniel je typologicky hráč, kterého jsme chtěli. Je silný na míči a měl by do naší středové řady přinést ještě větší konkurenci a herní kvalitu. Na svůj mladý věk toho má již hodně za sebou, v Itálii během dvou let vyzrál a nabral cenné zkušenosti. Věřím, že si vzájemně pomůžeme,“ dodal Sabou.

Samek se vrací do rodného města a do klubu, jehož je odchovancem. V létě 2018 přestoupil do Slavie a v 17 letech se dostal do A-týmu Pražanů. V sezoně 2021/22 začal talentovaný střední záložník pravidelně nastupovat a v dosavadních 21 ligových zápasech si připsal tři branky a stejný počet asistencí.

Poté ho na chvíli přibrzdilo zranění a do základní sestavy Slavie už nepatřil. Pražané ho předloni prodali do Lecce. Do prvního týmu italského mužstva se Samek neprosadil a hrál za mládežnický výběr.

Samek je již třetím navrátilcem do Hradce v tomto přestupním období. „Votroci“ ze svých bývalých hráčů přivedli zpět také obránce Tomáše Petráška a záložníka Adama Vlkanovu.