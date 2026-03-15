Chance Liga 2025/2026

Rus se nikoho neptal a šel střílet. Kluci mi věřili, říká po první ligové brance

Michael Havlen
  19:48
Jako jediný z libereckých fotbalistů měl po domácí remíze 1:1 s Teplicemi důvod k radosti. Útočník Daniel Rus oslavil v nedělním zápase svou premiérovou ligovou trefu. „Byl to těžký zápas, Teplice na nás byly dobře připravené, viděli jsme hodně soubojů a nakopávaných balonů. Fotbalu tam moc nebylo,“ přiznal pak upřímně.
Liberecký útočník Daniel Rus se raduje z gólu do sítě Teplic. | foto: ČTK

Když si v posledních minutách zápasu za stavu 0:1 nekompromisně vzal míč, že půjde kopat nařízenou penaltu, leckoho na stadionu U Nisy to překvapilo. Dvacetiletý zelenáč se dostal na hřiště až v závěru zápasu coby střídající hráč a byl to jeho teprve osmý ligový start.

Mládežnický reprezentant vypůjčený ze Sparty však zkušeně poslal teplického brankáře Trmala na druhou stranu, pokutový kop s přehledem proměnil a zajistil tak Liberci aspoň bod.

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

„Určitě jsme chtěli tři, takže spokojenost není. Vzhledem k průběhu utkání ale asi ten bod bereme,“ řekl Rus na své první pozápasové konferenci. Liberec se na jaře dál trápí, v posledních čtyřech zápasech nedokázal vyhrát a nevstřelil v nich ani jeden gól ze hry.

V závěru utkání s Teplicemi jste si před penaltou dost překvapivě vzal balon. Jak probíhala komunikace se spoluhráči?
Žádná komunikace neproběhla. Od první chvíle jsem věděl, že to kopat chci. Pochybnosti jsem neměl, ale kdyby někdo ze zkušenějších spoluhráčů – třeba Masopust – řekl, že chce kopat, tak má samozřejmě přednost. Ale já jsem si věřil a kluci mi to nechali.

Teplický trenér Frťala při penaltě tajně doufal, že byste třeba mohl na těžkém terénu podklouznout. Dával jste si na to speciální pozor?
Ano. Taky jsem se trošku bál, ale snažil jsem si dát poslední krok levou nohou kontrolovaně, aby se to nestalo. Když jsem míč odkopl, tak jsem nakonec přece jen trošku podklouzl, ale naštěstí se to nestalo při předchozím kroku, takže to nevadilo.

Na severu Čech jste na hostování ze Sparty. Jak jste spokojený a dokážete si představit, že byste tady strávil delší čas?
Tým je super, v tomhle ohledu jsem spokojený. Jsem vděčný za každou minutu, kterou v lize nasbírám. Na druhou stranu bych si přál být na hřišti víc. Myslím si, že už se dostávám do fáze, kdy jsem si zvykl na ligové tempo a předvádím takovou hru, jakou bych chtěl. Umím si představit, že bych v Liberci mohl pokračovat, ale na druhou stranu nevím, co se může v létě stát.

Byl náročný přechod ze sparťanského béčka do ligy hlavním důvodem, proč jste toho zatím neodehrál tolik?
Je to možné, skok z druhé do první ligy je velký, ať už jde o kvalitu, souboje nebo rychlost. Myslím si, že jsem se adaptoval rychle, ale podzim byl pro mě osobně náročnější. Jako každý hráč jsem doufal, že budu nastupovat častěji, to se nestalo, ale já se snažil uchovat si pozitivní hlavu a držet se toho, jak trénuju. Teď doufám, že se to zlomí a že příležitostí bude víc a víc.

V Liberci jste od září. Bylo pro vás složité rozmýšlení, jestli jeho nabídku přijmete?
Můj přesun se odehrál na poslední chvíli, ale když jsem se dozvěděl o zájmu Liberce, automaticky jsem řekl, že tam chci. Naštěstí to klaplo, je to ligová štace a kvalitní tým, takže rozhodování pro mě složité nebylo.

Na jakém postu v ofenzivě se cítíte nejlíp?
Abych řekl pravdu, pořád nevím. Myslím si, že můžu alternovat na více útočných pozicích. Osobně se asi přikláním k pozici číslo deset, ve Spartě jsem hrál levou desítku v systému 3-4-3. Ale vyhovuje mi všechno, co je v útoku, asi mimo hroťáka, protože česká liga je hodně soubojová a já jsem typologicky trochu jiný hráč. Ale žádné zvláštní preference nemám, budu rád hrát kdekoli.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
14. března 2026  20:03

