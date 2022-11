Fotbalová Boleslav našla nečekaného střelce. Trefuje se Mareček

„Góly padají, je to i proto, že teď hraju na pozici trochu výš. Ale nejdůležitější je, že ty góly vedou k bodům, což mě těší,“ vyprávěl po nedělním vítězství 3:0 nad Teplicemi produktivní Daniel Mareček.

Jak je to přesně s tou vaší pozicí v boleslavské sestavě?

I dneska jsem měl hrát defenzivního záložníka a na poslední chvíli to trenér změnil. Nakonec jsem nastoupil jako ofenzivní. A vyplatilo se to (smích).

Hlavně v úvodu utkání to byl na těžším terénu z obou stran především boj, hra se zlepšila až po vašem prvním gólu. Jak jste zápas viděl vy?

Důležité tři body a samozřejmě i udržená nula vzadu, po těch gólech, co jsme v poslední době docela laxně inkasovali. Podali jsme výborný týmový výkon. Jsme za to moc rádi a budeme to určitě chtít potvrdit také příště v Jablonci.

Co řeknete k vašim gólovým úspěchům?

Před tím prvním mi Vojta Kubista krásně sklepnul balon na penaltu. Já jsem s tím počítal a dobře jsem to uklidil k tyči. Ten druhý gól, to tam byla taková trma vrma, jen jsem čekal, jestli se ke mně míč nějak odrazí. Naštěstí se tak stalo a moje střela zapadla k tyči.

Možná se z toho dal vytěžit i první hattrick kariéry. Víte o tom, že?

Jasně, třetí velká šance... Měl jsem střílet z první. Brankář Grigar pak šel na zem a už to pro mě bylo složitý.

V tabulce se pořád pohybujete plus minus uprostřed.

Je to vyrovnané. Teď nás hlavně těší, že jsme se dotáhli na soupeře před námi, v tabulce nám chybí jen kousek na pátou pozici. Jsme tam blízko, což je nejdůležitější.