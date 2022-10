Boleslavský Mareček si proti Bohemians naplánoval dva góly. A pak je dal

Aby hostující hráč v české fotbalové lize nastoupil proti mateřskému klubu? Většinou naprosto nemyslitelné. Kluby si pravidelně vkládají do smlouvy o zápůjčce fotbalisty klauzuli, podle níž nesmí proti kmenovému klubu hrát. V neděli to v Mladé Boleslavi neplatilo. Daniel Mareček tam hostuje z Bohemians, a když nyní došlo ke vzájemnému střetu, mohl do boje. Stejně jako Ladislav Mužík, který pro změnu hostuje opačně.