Nic víc než ligový gól jsem nechtěl, zářil prvostřelec Langhamer. Rezek ho popíchl

Nová obrana: živel i zabiják Země, oheň, voda– tři živly v sestavě fotbalových Teplic, které dělají jejich defenzivu pevnější. „Marec (Lukáš Mareček) je klidná síla, Hali (Denis Halinský) živel a Véča (Dalibor Večerka) tichý zabiják,“ charakterizuje nově složenou obrannou trojici trenér Frťala. Naposledy i díky ní Teplice neinkasovaly a v zápase jara porazily Pardubice 2:0. „Obrana zahrála výborné utkání, nepustila soupeře do šance,“ smekl kouč. Před klíčovou partií to byla právě defenziva, kterou Frťala s týmem rozebíral. Teplický trenér Zdenko Frťala během zápasu s Pardubicemi. „Když jsem do Teplic přišel před dvěma lety, měli jsme v tomto období 52 obdržených branek, po roce jsme to stáhli na 22. Ale teď jsme byli zase na docela velkém čísle, na 38 gólech. Proto jsem hráčům zdůrazňoval, že musíme být hlavně pevní vzadu.“ Je to těžší i proto, že Teplicím proti éře dlouhána Knapíka chybí v defenzivě nějaké centimetry. „Obrana je teď nižší, ale ne malá. Ty hráče jsme vybrali z určitých důvodů, zase mají nadstavbu ve smyslu konstruktivity, soubojů. A dokážou také rychle přepnout z tříobráncového systému na čtyřobráncový, když se snažíme reagovat na soupeře.“ Na Pardubice Frťala složení obrany trefil stoprocentně, do vážnější se šance nedostaly. Když už přece něco prošlo, zakročila nová brankářská posila Matouš Trmal. „Nula je důležitá i pro něj. Nejdřív špatně rozehrál, ale pak byl už ve všem bezchybný,“ chválil kouč rekruta z Mladé Boleslavi. Skláři jeho angažováním reagovali na dlouhodobější zranění dvojky Luďka Němečka, Trmal však dostal přednost i před dosavadní jedničkou Richardem Ludhou. „Jsem rád, že to přijal jako profesionál. Nikdy jsem netvrdil,že je někdo jednička a někdo dvojka. Oba mají skvělý charakter, jsou to kluci, kteří pro tým dýchají,“ cení si trenér. Prohra s Pardubicemi by Teplice namočila do barážových vod, takhle mají relativní klid. Čtrnácté Dukle se utrhly o 10 bodů. Právě na její půdě hrají v sobotu. „Na tabulku je příjemnější pohled, ale to nás neopravňuje, abychom v dalších zápasech podcenili sebemenší detail. Desetibodový náskok pořád nemusí znamenat, že nebudeme mít starosti o baráž. Ale určitě nám to zvedne sebevědomí,“ věří Frťala.