Křetínský o Spartě: Peníze mě netrápí. Stramaccioni? Nebyli jsme připravení

„Nejhorší je, když váháte, co dělat. To se ve fotbale, kde je spousta nejistot a proměnlivých faktorů, děje často. To je okamžik největšího tlaku, to jsou ty nejhorší situace, kdy víte, že něco nefunguje a vy musíte buď zasáhnout, nebo ne,“ popisuje na začátku rozhovoru pro novou klubovou placenou platformu Sparta Unlimited.

Během svého působení takových rozhodnutí učinil nespočet, jako to nejvýraznější pro poslední období se ale jeví podržení sportovního ředitele Tomáše Rosického ve funkci před nástupem odcházejícího kouče Briana Priskeho, který s klubem získal tři trofeje.

„To pro mě ale naopak vůbec nebylo složité. Potřeboval jsem Tomáše jenom přesvědčit, aby zůstal. Byl jsem si naprosto jistý tím, že nám zásadně pomůže. Extrémně rozumí fotbalu, je velmi inteligentní a má jednu naprosto mimořádnou schopnost, kterou jsem viděl u minima lidí. Je schopen přizpůsobovat způsob komunikace roli, kterou si dobře uvědomuje, že má.“

O čem sparťanský boss ještě mluvil?

O úrovni, na kterou se Sparta dostala: „Musím říct, a to je zásluha celého týmu, nejen Tomáše, ale i Briana a nepochybně také Larse Friise, my hrajeme ne perfektní, ale z hlediska způsobu hry téměř perfektní fotbal. Je to extrémně komplexní hra a dát dohromady systém je skoro nemožný úkol. Z hlediska taktiky ale existuje jedno jednoduché pravidlo: Když útočíte, potřebujete hrát co nejrychleji na co největším prostoru, zatímco při bránění je to naopak. Když se na tohle podíváte, uvidíte, že to, co dal dohromady současný tým, je skoro perfektní.“

O přestupu Ladislava Krejčího do Girony: „Kdyby Láďa Krejčí nechtěl, nepustil bych ho ani za dvacet milionů eur. Rád bych, aby hráči pokračovali ve Spartě napořád, ale takový model se udržet nedá, protože kluci mají sny a je těžké mužstvu bránit. Můžete vybudovat nějaký evropský sen, zápasy jsou tu nádherné, ale vidíte, že když někdo má cíl, jako třeba Tomáš Souček nebo Vláďa Coufal, a daří se jim hrát denně na top úrovni, rozumíte těm myšlenkám a nechcete je hráčům brát.“

O Krejčím jako kapitánovi: „Nejvíc ovlivnil klub, fanoušky a tým. Nenápadnými gesty vždy podporoval jednotu klubu. On ztělesňuje hodnoty, které chceme reprezentovat. Ale nechtěl bych, aby chvála Ládi zpochybňovala přínos dalších hráčů. On se vymyká charakterovým příspěvkem, má hodnotové přesvědčení, za které bude bojovat stůj co stůj.“

O odchodu Briana Priskeho: „Nemůžeme záviset na jednom člověku. Pokud by to tak bylo, byla by to chyba. Ačkoli historie Sparty taková je, dnes už nemůžeme záviset na jedné osobě.“

O fanoušcích a jejich přínosu: „Na obou titulech mají jednoznačnou zásluhu. Loni, kdyby jejich podpora nebyla, titul nemáme vůbec. A letos by to bylo mnohem těžší. Je to odměna za jednotu Sparty. Ale stejně tak ono páté místo v lize bylo rovněž pátým místem fanoušků, kteří vás pak táhnou strašně dolů. V té době se nám snad hrálo lépe bez nich než s nimi. Bylo období, kdy jsme měli nejhorší fanoušky v republice, teď je to přesně naopak.“

O kritice a negativních pokřicích směrem na jeho osobu: „Když křičeli proti mně, tak mi to vadilo o dost míň, než když křičeli vůči trenérovi. Částečně ta negativita mým směrem byla zasloužená a také jsem věděl, že mě to nebude ovlivňovat v rozhodování o fungování. Ale ten tlak vůči trenérovi je jako rakovina. Toho se nikdy nezbavíte, a pak to je vidět na vaší práci. Je jen otázka, kdy to trenéra zavře v bublině a tyhle extrémy ho semelou. Schopnost fanoušků rozložit klub a přispět ke špatným výsledkům je velká.“

O myšlenkách na prodej Sparty: „To s racionalitou nemá nic společného. Neumím si představit, že bychom opustili misi, na kterou jsme se vydali. Jen ve chvíli, kdybych byl přesvědčen, že neumíme plnit roli, kterou tu máme, a že by ji někdo dokázal plnit líp. Naší povinností je sloužit klubu a historii, udělat všechno, co se dá. Neměl jsem pocit, že je tu někdo, komu bychom klub mohli předat. Nedělali jsme to objektivně úplně nejlépe, ale minimálně nějaká konzistence, loajalita a finanční síla mě vedla k závěru, že by to nebylo řešení, ale jenom gesto, které by Spartě nepomohlo.“

O finanční podpoře: „Nechci, aby to znělo arogantně, ale peníze nejsou stránka, která mě trápí. My musíme udělat pro Spartu to, co je potřeba, a i kdyby to mělo znamenat kvůli našim chybám nějakou výraznou finanční ztrátu, tak jsme povinni ji udělat. Platíme jenom náš účet. Sami jsme se do té role nominovali – pokračovat v klubové tradici. Každý víkend rozhodujeme o emocích spousty lidí a to je obrovský závazek. Kdyby měl stát dvě miliardy korun, dáme dvě miliardy, kdyby měl stát víc, dáme klidně víc. Omezuje nás jen finanční fair play, na jehož základě musíme nejprve dobře prodávat.“

O experimentu s italským koučem Andreou Stramaccionim: „Pokazili jsme to. Úvaha přivést zahraničního kouče nebyla špatná, načasování mělo logiku, protože se hrálo o Ligu mistrů. Ale nebyli jsme připravení, podcenili jsme zásah do kabiny a ve snaze dosáhnout největší kvality jsme přistoupili k příliš hektické transferové politice. Bylo toho moc. Neumím doteď vyhodnotit proč, ale zdálo se mi, že to, co jsme předváděli na hřišti, bylo pod úroveň trenérových schopností. Nebyl to nejhorší moment v historii Sparty, ale byla to propáslá příležitost.“

O jeho pozici v rámci vlastnické struktury: „Že jsem kontrolní akcionář v nějaké složité struktuře, neznamená, že Sparta je moje. Já jen plním určitou roli v dlouhé historii, která mě mnohokrát přesahuje. A za pár let o mně už nikdo ani neuslyší, zatímco Sparta tady bude navždy. Role vlastníka je jen dílčí v celém systému. Máte povinnost vytvořit podmínky, aby ty pilíře mohly fungovat. To, že by byla Sparta jen hračka, snad ani nemám potřebu komentovat.“