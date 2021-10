Köstl po prvním gólu: „Kecy“ jsme převedli na hřiště, Slavii bych vrátil

Köstl svou první ligovou trefu zaznamenal v 54. zápase, což pro něj kromě radosti znamená i finanční zátěž v podobě zápisného do týmové kasy. „To má na starost David Bartek, takže se těším... No, netěším,“ uvedl v nahrávce pro média.

Na kolik ho to vyjde? „Vůbec nevím. Netroufnu si říct.“

Ohledně nuly na jeho střeleckém účtě už se dříve špičkoval i s bratrem Jaroslavem, který působí jako asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii. „Určitě bych ten zápas vrátil, ale to nejde...“ řekl Köstl.

Vršovické derby se mu totiž vůbec nevydařilo; vyrobil dvě penalty a Bohemians prohráli 1:5. „Beru tenhle zápas jednoznačně na sebe,“ omlouval se tehdy. „První penalta, druhá penalta, moje blbost.“

O týden později pak Bohemians čtyřikrát inkasovali v Ostravě (1:4).

„Předchozí zápasy nevyšly. Řekli jsme si k tomu svoje. A je důležité, že jsme to z ‚keců‘ převedli na hřiště,“ vysvětloval Köstl.

Proti Olomouci poprvé v sezoně Bohemians neinkasovali a Köstl vstřelil vítěznou branku. „Dal jsem gól, jsem za to rád, pomohl jsem k výhře. Kluci pomohli ke gólu mně,“ řekl.

První ligovou trefu zaznamenal po standardní situaci. Míč se k němu poodrážel do vápna a on neváhal a napálil ho po zemi k levé tyči. Olomoucký brankář Matúš Macík se jen ohlédl.

„Věděli jsme, že gólman Olomouce je vysoký, a že když mu to dáme takhle do strany, dostane se tam pomaleji. Tím bych neshazoval jeho kvality, ale je to čahoun a asi se tam nedostává tak lehce,“ přemítal 23letý obránce.

Nedlouho poté na stejnou stranu propálil Macíka i útočník Jan Chramosta, který se skóroval ve třetím zápase po sobě.

Köstl pak zodpovědným výkonem v obraně pomohl uhájit vítězný náskok. „Když jsem dostal žlutou kartu ke konci půle, tak jsem hrál, nechci říct s rezervou, ale opatrně. Nechtěl jsem se nechat vyloučit. Ale zároveň jsem si chtěl ponechat i agresivitu.“

I tak mu poté sudí Laislav Szikszay ve svém čtvrtém zápase v nejvyšší soutěži pár faulů - i ke Köstlovu údivu - odpískal.

„Nevím, jestli všechny zákroky musely být fauly, jak to posoudil rozhodčí. Ale možná až se na to kouknu, poděkuju mu, že to nebyla červená. Ale myslím si, že tam nebylo nic tak agresivního natolik, že bych musel dostat druhou žlutou,“ dodal Köstl.