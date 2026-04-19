Bývalý ofenzivní záložník je dnes součást sportovního vedení klubu. V sezoně 2010/11 patřil k tahounům společně s kapitánem Pavlem Horváthem, Petrem Jiráčkem, Markem Bakošem nebo Davidem Limberským.
Výhra 3:1 s Baníkem Ostrava v předposledním kole rozpoutala mohutné oslavy a fanoušci začali spontánně s rekonstrukcí stadionu ve Štruncových sadech, když si odnášeli kusy trávníku nebo síť z branky.
Vybavíte si titulový zápas?
Pamatuji si ten den jako celek. Spali jsme na hotelu, od rána jsme byli natěšení. Nálada ve městě byla taková, že všichni čekali, že dokončíme historický úspěch. Jako hráči jsme se těšili a měli tak velké sebevědomí, že jsme věděli, že to zvládneme.
Na hřišti nám to fungovalo, ale pobavili jsme se i mimo něj. V Plzni jsme byli lokálními hvězdami, což jsme si taky užívali. Řídil to zkušený Pavel Horváth.