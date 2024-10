Je důležité, že doma neztrácíme body, pochvaluje si ostravský záložník Holzer

Zahozenou penaltou a neproměněnými šancemi?

Ano, nedali jsme góly, penaltu. Ve druhém poločase jsme mohli rozhodnout, ale zbytečně dostaneme gól a ještě se třepeme. V tom musíme být do příštích zápasů silnější.

První gól dal David Buchta krásně z voleje po vašem centru. Mockrát jste se ale do podobných situací po kopech ze stran nedostávali.

Bylo jich málo. Bylo to zavřené. Soupeř byl v hlubokém bloku a čekal na naše chyby. A udělali jsme jich poměrně dost v rozehrávce, hodně jsme ztráceli balony. K tomu terén naší hře nepomáhá, musíme na něm být opatrnější. Oni se hodně stahovali dozadu, bylo moc těžké najít mezi nimi prostor a dostat se nějakým způsobem do šestnáctky. Ano, musíme hrát odvážně, ale být zodpovědni i dozadu.

Po tom, co jste selhali v penaltovém rozstřelu s Kodaní a nepostoupili do hlavní soutěže Konferenční ligy, jste opět neproměnili pokutový kop. Co s tím?

Ewe zkusil něco, co asi nikdo nečekal (Ewerton se pokusil o dloubák doprostřed branky a padající Fendrich míč nohou vykopl – pozn. red.). Dát to trochu více nahoru, byl by to jasný gól. Ale zlobit se na něj nebudeme, protože zase dal gól. Je to rozdílový hráč. A neproměnit penaltu... To se stává i větším fotbalistům.

Radost fotbalistů Baníku z gólu do sítě Budějovic. Obstaral ho David Buchta (uprostřed).

Přesto, nebojíte se už penalt?

To nemůžeme, na to nesmíme myslet, protože bychom si už předem říkali, že je nedáme.

V minulých dvou utkáních jste dohromady odehrál 14 minut. Proti Českým Budějovicím už celý zápas. Věříte, že vám budou minuty opět naskakovat?

Doufám, že jo, že jsem si o místo řekl. Vždy je však na trenérovi, koho vybere, ale jsem připravený na každý zápas.

Je pro vás osobně lepší, když vzadu hrajete s tříčlennou obranou jako proti Českým Budějovicím?

No, je to tak, ale ve čtyřce jsem odehrál spoustu zápasů, jak v reprezentaci do jednadvaceti let, tak ve Slovácku, všude. Nedělá mi to žádný problém. Uvidíme, jak to bude dál.

V domácím prostředí jste zatím všechny čtyři zápasy vyhráli. To je cenné, že?

Chtěli jsme navázat na předchozí domácí výhry, potvrdit, že z Ostravy se body odvážet nebudou. Pro nás je moc důležité, že tady držíme tu pevnost. A k tomu nám pomáhají také fanoušci. Bude důležité, aby chodili a my je svými výsledky potěšili.

Kvůli povodněmi odloženému osmému kolu jste doma nastoupili až po více než měsíci. Jaké to bylo?

Hlavně nám to už chybělo, ta atmosféra. Ale šatnu, prostředí známe, žádný nezvyk to nebyl (usmál se).